Milli uçaksavar M2 TEKNOFEST'e damga vuracak

Samsun, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022'ye, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümünde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Samsun'dan doğup bugün dünya markası haline gelen Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK de bu anlamlı organizasyonun sponsorları arasında yer aldı.

EN YENİ VE EN İNOVATİF ÜRÜNLERİNİ TANITACAK

Bu sene 30 Ağustos-4 Eylül Tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022'de CANiK de en yeni ve en inovatif ürünlerini sergileyecek. Samsun'da bulunan teknoloji üssünde üretilen milli uçaksavar CANiK M2 QCB de TEKNOFEST'te yerini alacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi gücünün ulaştığı son noktanın en önemli temsilcilerinden biri olan CANiK, 69 ülkeye ihraç ettiği CANiK marka tabanca modelleri, yeni mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy ile birlikte yeni geliştirilen inovatif ve sıra dışı eğitimlerinden CANiK SMART ve CANiK APP uygulamalarını tanıtacak.

"SAMSUN'A VE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNUYORUZ"

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetlerimizle Türkiye'nin savunma sanayi gücünü uluslararası arenaya taşıdığımız için gururluyuz. Gerçekleştirdiğimiz ihracat ve başarılı çalışmalarla hem Samsun'a hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Öte taraftan ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretimine destek vermenin ve bu yolda nitelikli insan kaynağına sahip olmanın çok daha kıymetli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla hayata geçirilen ve ülkemizin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gerçekleşen en önemli etkinliklerinden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi SYS, savunma sanayi ihracatında da ilk 10 arasında yer alıyor, stratejik öneme sahip sektörümüzün genç yeteneklere ihtiyacı her geçen gün artıyor. TEKNOFEST sayesinde azimli, yetenekli, heyecanlı, enerji dolu gençlerimizle bir araya gelerek, savunma sanayimizi daha ilerilere götürecek genç yeteneklerimize kendilerini gösterme fırsatı sunacağız. CANiK gibi global bir marka olarak gençlere ilham olabiliyorsak, ne mutlu bize" dedi.