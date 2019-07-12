Milli ve yerli teknolojiler NATO’da kendini ispatladı

NATO’nun Müttefik Dönüşüm Komutanlığı öncülüğünde, Polonya’nın Bydgoszcz kentindeki Ortak Kuvvet Eğitim Merkezi’nde geçen ay CWIX 2019 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, komuta ve kontrol kabiliyetleri ile bilgi teknolojisi hizmetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik test edildi. HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilen yeni nesil savaş yönetim sistemi Advent’in, NATO standartlarına uyumu tescillendi.

Harbiye Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, KBRN Bilgi Sistemi, Kaşif Coğrafi Bilgi Sistemi ve dost birlik takip sistemleri de testlerden başarıyla geçti. Advent Savaş Yönetim Sistemi’nin ilk resmi sürümü bu yıl yayımlandı ve hizmete girdi. Türk mühendislerce yaklaşık 6 milyon satır kod yazılması sonucu ortaya çıkan Advent, dünyanın önde gelen gelişmiş savaş yönetim sistemlerinden biri olarak gösteriliyor. Advent’in, tüm savaş gemilerinde ve deniz platformlarında kullanılacak.