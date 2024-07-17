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Bilim-Teknoloji

Milyonlarca lira devletin kasasında kalacak! Kara yollarınını enerjisini GES'lerden...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerji tüketiminden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları güneş enerji santralleri (GES) çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini açıkladı.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Milyonlarca lira devletin kasasında kalacak! Kara yollarınını enerjisini GES'lerden...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile doğa dostu GES'leri ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını belirterek, "2017 yılında elektrik üretmeye başlayan İzmir Çeşme GES ile bugüne kadar 43,4 milyon TL'lik üretim gerçekleştirdik. 2023 yılında kullanıma aldığımız Karayolları Genel Müdürlüğünün ikinci GES'i olan Van Güneş Enerjisi Santrali de 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. Buradan da yıllık toplam 7,2 milyon TL tasarruf sağladık" dedi.

'ELAZIĞ'DA SONA GELMİŞ DURUMDAYIZ'

Van'da 3,6 megavat kapasiteye sahip ikinci bir santral kurmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Uraloğlu, "Santralimizin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu santral ile de yıllık toplam 4 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Elazığ'da kurulumuna devam ettiğimiz GES'te sona gelmiş durumdayız. Aladikme köyünde inşa ettiğimiz santralimizi, ağustos ayında hizmete almayı planlıyoruz. 1231 kilovat peak gücündeki santral ile yıllık 1 milyon 846 bin 800 kilovat saat enerji üretmeyi ve Kömürhan Tüneli'nin aydınlatma ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Kömürhan GES ile de yıllık toplam 6 milyon TL tasarruf edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'ŞANLIURFA VE İSTANBUL'A DA GES YAPILACAK'

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa ve İstanbul'da da GES kurulumu için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliği sınırları içerisinde 5 megavat gücünde bir GES kurmak için temaslara başladık" dedi.

Uraloğlu, Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü bünyesinde de 5,2 megavat gücünde GES kurulumu için hazırlık çalışmalarına başladıklarını kaydederek, "Çevresel Etkileşim Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması için gerekli işlemleri yürütüyoruz. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım ihalesi yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

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