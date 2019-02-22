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Mısır'ın üçüncü gözlem uydusu yörüngeye gönderildi

Mısır'ın üçüncü yer gözlem uydusu olan EgyptSat A, Rus Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi dün akşam 19:47'de (TSİ) Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Soyuz-2.1b roketi dün akşam 19:47'de (TSİ) Mısır'ın yer gözlem uydusu olan EgyptSat A'yı Baykonur Uzay Üssü'nden gönderdi. Rusya bu görev ile 2019'daki ilk roket lansmanını gerçekleştirmiş oldu.
 
Mısır'ın üçüncü yer gözlem uydusu olan EgyptSat A, Rus RKK Energiya şirketi ile birlikte Mısır'ın Uzaktan Algılama ve Uzay Bilimleri Ulusal Otoritesi tarafından ortaklaşa geliştirilen uydunun görüntüleme yükü, Belarus'taki OAO Peleng ve NIRUP Geoinformatsionnye Systems tarafından geliştirildi.
 
EgyptSat A uydusu 1 metreye kadar çözünürlükte dünyadan görüntüler alabilecek.
 
Soyuz-2.1b roketinin fırlatmanın üçüncü aşamasında bazı sorunlarla karşılaştığı ancak yedek motorların devreye girmesiyle sorunun son anda çözüldüğü bildirildi.
 
 
 

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