Deniz, kara, hava ve uzay platformları için yerli, yenilikçi ve özgün haberleşme teknolojileri ile aviyonik sistemler geliştiren CTech, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve Körfez bölgesinin en önemli savunma sanayisi fuarlarından IDEX 2025'te ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan IDEX'te Türkiye'nin bugüne kadarki en geniş uluslararası katılımla yer aldığını söyledi.

Yıllardır ziyaretçi oldukları fuara ilk kez stantla katıldıklarına işaret eden Fırat, IDEX'in savunma sanayisinde faaliyet gösterip uluslararası açılımı hedefleyen firmalar için kayıtsız kalınamayacak bir etkinlik olduğunu vurguladı.

CTech'in gelişmesini sürekli sürdürdüğünü, sahada kendini kanıtlamış, uluslararası referanslarıyla desteklenen önem bir ürün portföyüne ulaştığını belirten Fırat, "Son zamanlarda artan bir uluslararası fırsat yoğunluğu var. IDEX her ne kadar BAE'de oluyorsa da birçok uluslararası fırsatı görüşebildik, dünyanın dört bir tarafından farklı firmalarla bir araya gelip somut fırsatları konuştuk." dedi.

Fuarda, NATO ile sözleşme imzaladıkları SecureARX Güvenli Uydu Haberleşme Sistemi'ni ön plana çıkardıklarını dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

"Bu ürünün tüm ülkelerde karşılığı var. Güvenli uydu haberleşmesi, elektronik karıştırmaya dayalı uydu haberleşmesi ihtiyacında ideal bir çözüm. Bununla birlikte çeşitli iletişim kanallarını birleştirerek haberleşmede kesintisizliği ve elektronik karıştırmaya dayanıklılığı sağlayan SCOFUS ürününü tanıttık. İnsansız deniz ve kara araçlarına yönelik öne çıkardığımız iki konsept var. İnsansız hava araçları belli bir olgunluğa geldi ama bu iki ürün yeni yeni yaygınlaşıyor. Her iki ürün grubunun da uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek öncü bir şirket haline geldik. SCOFUS bu alanda yenilikçi ve özel bir ürün. İnsansız sistemlerde iletişim çok çok kritik, iletişimin kopması büyük sıkıntılara yol açabiliyor. İnsansız deniz araçları için UFUK link görüş hattı haberleşme ailemiz var. Özellikle insansız deniz araçları yüzlerce millik menzillerde görev yapması beklenen sistemler. Tüm bu insansız araçlara yönelik sunabildiğimiz kombine çözümler var.

İnsansız kara araçları için Terra ARX uydu haberleşme terminalimiz var. Aktif olarak burada fırsatları olan takip ettiğimiz bir konu. İnsansız kara araçları için de SCOFUS ve UFUK linkin çeşitli kombinasyonlarıyla dayanıklılığı ve sürekliliği olan haberleşme çözümleri sunuyoruz."

Bölge ülkelerinde uzaya yönelik ciddi yatırımlar bulunduğuna işaret eden Fırat, milli projelerde geliştirdikleri yeteneklerle bu alanda da iş yapma fırsatlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA YÜZLERCE POTANSİYEL İŞ FIRSATI

CTech'in insanlı-insansız hava araçları için oluşturduğu ve genişlettiği bir ürün portföyü olduğuna değinen Fırat, SCOFUS'un aviyonik versiyonunu çalışmaya başladıklarını belirtti. Helikopter uydu haberleşmesini yapan Türkiye'de tek, dünyada da az sayıdaki kuruluşlardan biri olduklarını ifade eden Fırat, UFUK serisi görüş hattı haberleşme çözümlerinin hava araçlarında önemli bir oyuncu haline geldiğini kaydetti.

Cüneyd Fırat, tüm bu yetenekleri askeri ve devlet görevleri ya da başkaca görevler için kullanılan "misyon uçaklarına" taşımayı önemli bir hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Bu uçakların bazılarının en başından bu amaçlara göre üretildiğini, bir kısmının da kullanım amacı doğrultusunda modifiye edildiğini anlatan Fırat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu platformlar misyon uçakları haline getirilirken üzerlerine uygun haberleşme alt sistemleri, görev yükleri konuluyor.

Sky ARX haberleşme ailemiz, SCOFUS'un aviyonik versiyonu, UFUK link serisini hava araçları için vermeye başladık zaten. Geçen yıl CTech, Leonardo firmasının ürettiği karakol uçaklarının uydu haberleşme tedarikçisi haline geldi. Bu çok güzel bir örnek, referans. Bu alanda TUSAŞ ile yürüttüğümüz çalışmalar var.

Uluslararası alanda bu tür misyon uçaklarını yapan, oluşturan çok sayıda kuruluş var. Bir kısmı bu uçakları yapan şirketler olmakla birlikte önemli bir kısmı modernizasyon ve modifikasyon firmaları. Bir süredir bu kuruluşlarla temaslarımızı artırmaya başladık. Bizim gibi teknolojik açıdan rekabetçi ve yetkin paydaşlara ihtiyaçları var. Çünkü kullanıcılarına avantajlı çözümler götürmek durumundalar. Bu fuarda da bununla ilgili güzel görüşmeler yaptık. CTech bu alanda bundan sonra da çok aktif pazarlama ve iş geliştirme faaliyeti yürütecek. Dünyanın dört bir yanında bu konuda faaliyet gösteren yüzlerce kuruluş var. Bunun temel çıtası havacılığa, havacılık standartlarına uygun ürünlerinizin ve yetkinliğinizin olması. CTech bu çıtayı oluşturmuş ve gittikçe bunu pekiştiren bir şirket. Pazara çıktık, artık pazarda genişleme vakti. Yapacak çok şey, gidecek çok yolumuz var. 2025, bugüne kadar uluslararası etkinliklere en geniş katılım sağladığımız yıl olacak."