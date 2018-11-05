Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ormanlık ve dağlık alanda kaybolan insanların arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere özel Drone'lar geliştirdiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ormanlık ve dağlık alanda kaybolan insanların arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere özel Drone'lar geliştirdiğini açıkladı.
 
GPS yerine LIDAR kullanılıyor
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları GPS sinyalinin yok olduğu ormanlık veya dağlık alanlar için Drone destekli yeni bir arama kurtarma çözümü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni geliştirilen Drone'lar GPS ihtiyacı duymadan çalışabiliyor ve herhangi bir bölgeyi LIDAR kullanarak haritalandırabiliyor. 
<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/2hRNx_0SWGw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Hedef bölgenin 2B haritasının oluşturulduğu bu yeni teknolojide, Drone'ların istenilen bölgeyi eksiksiz olarak tarayabildiği belirtiliyor. Ancak bu yeni arama kurtarma sisteminde harita birleştirme yapılamıyor ve bunun için bir istasyonun kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. MIT bu durumun üstesinden gelmek için de Drone'ların kendi aralarında haberleşebilecekleri bir sistem kuracaklarını ifade ettiler.
 
(Donanım Haber)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA