MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ormanlık ve dağlık alanda kaybolan insanların arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere özel Drone'lar geliştirdiğini açıkladı.

GPS yerine LIDAR kullanılıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları GPS sinyalinin yok olduğu ormanlık veya dağlık alanlar için Drone destekli yeni bir arama kurtarma çözümü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni geliştirilen Drone'lar GPS ihtiyacı duymadan çalışabiliyor ve herhangi bir bölgeyi LIDAR kullanarak haritalandırabiliyor.

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/2hRNx_0SWGw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Hedef bölgenin 2B haritasının oluşturulduğu bu yeni teknolojide, Drone'ların istenilen bölgeyi eksiksiz olarak tarayabildiği belirtiliyor. Ancak bu yeni arama kurtarma sisteminde harita birleştirme yapılamıyor ve bunun için bir istasyonun kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. MIT bu durumun üstesinden gelmek için de Drone'ların kendi aralarında haberleşebilecekleri bir sistem kuracaklarını ifade ettiler.

(Donanım Haber)