Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı

11 Kasım 2021 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:20

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılış töreninde Çin'in Türkiye Büyükelçisi Shaobin Liu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, ÇİNSİAD Başkanı Yanquan Zhou, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak konuşmalar yaptı. Bu yıl ikinci kez dijital teknoloji ekosistemine ev sahipliği yapacak olan fuar, teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonelleriyle bir araya getiriyor. Hibrit olarak gerçekleşen fuarda 13 Kasım 2021'e kadar stantlar, konferans programı ve diğer etkinlikler fiziksel ve online olarak ziyaret edilebilecek.

"İstanbul'u Teknoloji Üssü Haline Getireceğiz"

Mobilefest'in açılış konuşmasını yapan ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, "2019 yılında İstanbul'u Avrasya bölgesinin teknoloji üssü haline getirmek için bir yola çıktık. Bu yolculuğun zorlu olacağını tahmin edebiliyorduk fakat pandemi nedeniyle 2 yıl zorunlu bir ara vereceğimizi ve insanları bir araya getirmenin bu denli hayal olacağını tahayyül bile edemezdik. Nihayet bugün Mobilefest'in ikincisini gerçekleştiriyoruz. MobileFest ile İstanbul'u bölgenin teknoloji üssü haline getirme yolculuğuna çıktık. Tüm fuar organizatörleri fuarcılıkta gelişmiş ülkelere yatırım yaparken biz ExpoHIS olarak ülkemizde gerçekleşen teknolojik atılımlara yardımcı olması ve genç nüfusa olan inancımız ile bu fuarı ülkemizde gerçekleştirmeye karar verdik." ifadelerinde bulundu.

Çin'in Türkiye Büyükelçisi Shaobin Liu: Amacımız Dijital Bir İpek Yolu Oluşturmak

Fuarda konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Shaobin Liu: Günümüz dünyasında internet, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri gibi teknolojiler ve buna bağlı inovasyon girişimleri hızlanarak devam ederken her geçen gün ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişimlerine entegre oluyorlar. Çin'de dijital ekonominin toplam hacmi 39 trilyon dolara ulaşmıştır ve bunun Çin'in gayri safi milli hasıladaki payı %30,6'dır. Bu yönüyle dijital teknolojiler, Çin ekonomisinin gelişmesinde motor güç olmuştur. Devlet başkanımızın bu seneki G20 zirvesinde belirttiği gibi G20 ülkeleri, dijital çağın sorumluluklarını birlikte paylaşmalı, dijital alt yapı tesislerini geliştirmeli, bu teknolojilerin dünya ekonomisine entegre edilmesini hızlandırmalı ve dijital uçurumları ortadan kaldırmalıdır.

50 yıldır birçok önemli iş ortaklıkları kuran Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin önemli iki ülkesidir. Amacımız dijital ipek yolunu oluşturmaktır. Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğini derinleştirmek için Çinli şirketler, Türkiye pazarına girerek Türkiye'nin dijital ekonomisini geliştirmede büyük rol oynamıştır. Bu sene Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50 yılı. Çin ve Türkiye, aralarındaki siyasi güveni pekiştirmeli, çağın trendlerine uymalı ve dijital çağın fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Birlikte dijital ekonominin potansiyelini kullanmalıyız. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde daha da gelişeceğine inanıyoruz. Bu anlamda 3 öneride bulunmak istiyorum.

1. Dijital alanda karşılıklı ilişkilerin ve güvenin geliştirilmesini birlikte yenilikçi, açık, uyumlu, kapsayıcı, karşılıklı yarar sağlayan ve ortak refahı amaçlayan ilkelerle hareket ederek bir kader birliği oluşturmalıyız.

2. 4. sanayi devriminden doğan fırsatları iyi kullanmalıyız. İş birliği içinde dijital alanda alt yapılarımızı güçlendirmeliyiz. Her iki ülkenin geleneksel alt yapılarını dijital dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirmesini teşvik etmeliyiz.

3. Yeni ekonomik modellerdeki gelişmeyi ve 5G, yapay zeka ve büyük veri gibi yeni dijital teknolojileri yerel ekonomiye dahil ederek entegrasyon sürecini hızlandırmalıyız. Ekonomik ticaret alanında gelişme planlamalarımız, hukuk çalışmalarımız ve standart verileme çalışmalarımızı uygunlaştırarak birlikte sınır ötesi e-ticaretin gelişmesini güçlendirmeliyiz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya: Türkiye Çinli Yatırımcıların Beklentilerini Karşılayan Güçlü Bir Ülke

Fuarda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya: Güçlü ve hızlı büyüyen ekonomisi ile Türkiye, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımlar çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş nitelikli insan kaynağına sahip olmakla birlikte Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada uluslararası yatırımcılara ve küresel pazarlara erişim konusunda önemli bir konumdadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak hedefimiz, yatırımların niteliğini ve çeşitliliğini artırarak Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde üst seviyeye taşıyacak sürdürülebilir yatırımcıları ülkemize çekmektir. Bu yıl Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı. Umarım gelecekte de gerek diplomatik gerek ticari ilişkiler artarak devam edecektir. Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin önemli noktalarından biri ve bu proje kapsamında Türkiye'nin, Çin merkezli şirketlerden lojistik, finans, üretim ve enerji gibi sektörlerde daha fazla yatırım aldığı görüyoruz. Alibaba, ZTE ve Huawei gibi birçok Çinli şirket başarılı yatırımlar yaptı. Son olarak da Xiaomi, OPPO gibi şirketler yeni yatırımları için Türkiye'yi tercih ettiklerini duyurdular. Kuşak ve Yol girişimlerinin başından beri iki ülke cumhurbaşkanları, sıklıkla bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliklerinin hızlanmasını sağladılar. Türkiye, Çinli yatırımcıların beklentilerini karşılayan güçlü bir ülke. Her iki ülke son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydetti. Ofis olarak iki ülke arasındaki insanların iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır: Türkiye Unicornlar Çıkaran Bir Ekosisteme Sahip

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır: Dijital teknolojilerin, bireysel yaşamımızı, kamu politikalarını ve diğer bütün sektörleri dönüştürdüğü değiştirdiği bir dönemin içindeyiz. Bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla birlikte dijital dönüşüme sadece ayak uyduran değil yön veren ülke olmaya çalışıyoruz. Son 16 ayda unicornlar çıkarmış bir ekosisteme sahibiz. Pandemide dijitalleşmenin getirdiği hızla birlikte 5 şirketimiz unicorn oldu. Bütün bunlar 4. sanayi devrimi teknolojilerinin bütün sektörleri hızla dönüştürmesinin bir sonucu. Veriyi iyi kullanmak, iyi işlemek ve anlamlandırmak, yapay zeka teknolojilerini ileri seviyede geliştirmeleri ile mümkün oldu. Bütün ülkeler ucuz iş gücü yerine dijitalleşmeyle üretimi yeniden kendi topraklarına çekmeye çalışıyorlar. Biz de kendi özgün stratejimizi, güçlü yanlarımızı, fırsatlarımızı ve tehditleri dikkate alarak milli teknoloji hamlesi ile yapılandırdık. Milli gelirden Ar-GE'ye büyük bir pay ayırmaya başladık. Özellikle insansız hava araçları konusunda dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. Bununla birlikte 5G de pek çok sektörü ve hayatımızı hızla değiştirecek. Bu alana 5 milyar dolara yakın bir yatırım yapılacak. Bu yatırımın ülkemizde kalması için çalışıyoruz. Bu anlamda yerli girişimlerden GTENT'te ULAK'a ve Telekom operatörlerimize teşekkür ediyorum. Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünde Çinli şirketlerin yatırımlarından oldukça mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu şirketlere destek vermeye her zaman devam edeceğiz.

ÇİNSİAD Başkanı Yanquan Zhou: Çinli Şirketlerle Bu Fuarda Olmaktan Onur Duyuyoruz

Organizasyonun açılışında konuşan Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Yanquan Zhou: "2019'dan bu zamana fiziksel fuarlar ile bir araya gelmiyorduk. Huawei, Xiaomi, OPPO ve ZTE gibi Çin şirketleri ile organizasyonda yer almaktan onur duyuyoruz. Dijital teknolojiler hayatımızı, kültürümüzü ve yaşam biçimlerimizi önemli ölçüde değiştiriyor. Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğinden oldukça mutluyuz. Xiaomi, Oppo, Vivo, Tecno bir ortaklık kurarak İstanbul'da bir üretim tesisi kurdu ve bunun gibi birçok yenilikçi ve iki tarafa da fayda sağlayan yatırımlar ve ortaklıklar gelecekte daha fazla gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao: İki Ülke Arasındaki İş Birliği, İşletmelere Fayda Sağlamaya Devam Ediyor!

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao: 2021 yılı, Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin temelinin atılmasının 50. yıldönümüne tekabül etmektedir. Daha önce, iki ülkenin devlet başkanları, bu iki ülkenin ekonomi, ticaret ve finans alanlarında birbirlerini desteklemeleri ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğine dair bir mutabakata varmışlardı. Bu bağlamda; altyapı, enerji, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda karşılıklı iş birliğine dayanan ve büyük etki yaratacak nitelikte ilerlemeler gerçekleşti. Bu iş birliği her iki ülkedeki işletmelere de fayda sağlamaya devam ediyor. İlk günden beri önceliğimiz; Çin-Türkiye ekonomi ve ticaret iş birliği ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişiminden doğan fırsatları yakalamaktı. Türkiye'deki ilk Çin bankası olan ICBC Turkey, yerel kalkınmaya odaklanma, komşu bölgelere açılma ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlama konumunu ilgi odağında tutmaktadır. Kuşak ve Yol girişiminde tercih edilen bir banka olma hedefiyle, Türkiye'nin 'Orta Koridor' inisiyatifine katkı sağlamak adına Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini aktif bir şekilde destekliyoruz.

Mobilefest'te Neler Var?

Teknoloji ekosisteminin bir araya geldiği fuarda farklı alanlarda çalışan pek çok teknoloji firması ve 5G Deneyim Alanı, Metaverse Deneyim Alanı, AR Deneyim Alanı, Elektrikli Scooter Deneyim Alanı gibi ilgi çekici etkinliklerle birlikte futurism, akıllı şehirler, girişimcilik ekosistemi, fintech, metaverse gibi pek çok konunun işleneceği 2 günlük konferans programı olacak.

Yerli 5G testi ve deneyim alanı: TÜBİTAK destekli "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" ile kurulan GTENT'in geliştirdiği teknolojiyle fuar alanında 5G bağlantısı kurulacak ve 5G teknolojileri deneyimlenecektir.

5G Panel Oturumu: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde Turkcell CEO'su Murat Erkan, Vodafone CEO'su Engin Aksoy, GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan'ın katılımıyla şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı 5G Panel oturumu.

Metaverse Panel Oturumu: Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Özdemir moderatörlüğünde AR teknolojileri geliştiren Türk firması Roof Stacks ve dijital avatar geliştiricisi Wolf3D'nin katılımıyla Metaverse panel oturumu: Sanal Bir Dünyada Yaşamaya Hazır mısınız?

Humans, Technology and Race to the Future: Küresel fütürist ve ödüllü konuşmacı Rohit Talwar yapay zeka, robotik, nanoteknoloji, insan güçlendirme, nöroteknoloji ve kripto ekonomisi gibi alanlarda eksponansiyel olarak artan teknolojik yeniliklerle bireysel yaşamlar arasındaki ilişkilerin nasıl gelişebileceğini anlatacak.

Fuar ajandası, konuşmacılar ve diğer bilgiler için www.mobilefest.net adresini ziyaret edebilirsiniz.