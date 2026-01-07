Motorola Razr Fold tanıtıldı, kitap ve bilgisayar tarzı katlanabilir telefonunu bu yaz çıkartıyor

Motorola, katlanabilir telefon pazarında yeni bir adım atarak kitap tarzı tasarıma sahip Razr Fold modelini duyurdu. Şirket, CES 2025 etkinliğinde bu cihazı tanıtma fırsatını değerlendirdi. Razr Fold, Samsung'un Galaxy Z Fold serisi ve Google'ın Pixel Fold'u gibi büyük katlanabilir telefonlar kategorisinde yer alacak. Motorola, bu yeni katlanabilir telefonu yaz aylarında piyasaya sürmeyi hedefliyor, ancak henüz resmi fiyatlandırma ve tam teknik detaylar açıklanmadı.

Razr Fold'un tasarımı ve ekran özellikleri

Motorola Razr Fold, diğer büyük katlanabilir telefonlarla benzer boyutlara sahip olacak. Cihazın harici ekranı 6,6 inç boyutunda, iç katlanabilir ekranı ise 8,1 inç olarak tasarlanmış. Ana katlanabilir OLED paneli 2K çözünürlüğe sahip olacak ve bu da yaklaşık 2.000 piksel yüksekliğe denk geliyor. Bu özellikleri ile Razr Fold, mevcut katlanabilir telefonlarla benzer teknik standartlara sahip olacak. Ekran teknolojisinde Motorola, günümüzün en gelişmiş OLED panellerini kullanmayı tercih etti.

Moto Pen Ultra desteği ile rakiplerinden ayrılma

Razr Fold'u rakiplerinden ayıracak en önemli özelliklerden biri, Moto Pen Ultra adlı aktif kalem desteğidir. Bu kalem, Razr Fold'un katlanabilir form faktörü göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış. Samsung, Z Fold serisinin önceki nesillerde S Pen kalem desteği sunmuştu, ancak 2025 yılında piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7 ile bu desteği sonlandırdı. Motorola ise bu alanda farklı bir yol seçerek, kalem desteğini kendi stok uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor. Üçüncü taraf yazılım desteği hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

Kamera sistemi ve yapay zeka özellikleri

Motorola Razr Fold, üçlü 50 megapiksel kamera sistemine sahip olacak. Cihazın ana kamerası Sony Lytia sensörü kullanacak, yanında 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası (makro özelliği ile) ve 50 megapiksel 3x telefoto lens bulunacak. Bu kamera kurulumu, Galaxy Z Fold 7 gibi bazı katlanabilir cihazların amiral gemisi seviyesinde sensörlere sahip olmasına rağmen, alan kısıtlamaları nedeniyle daha düşük performans gösteren modellerden farklı bir yaklaşım sunuyor. Kamera modülü arka panele önemli bir kalınlık ekliyor ve telefonun o bölgesindeki kalınlığını neredeyse iki katına çıkarıyor gibi görünüyor.

Yazılım tarafında, Motorola Razr Fold yapay zeka teknolojisinden yoğun şekilde yararlanacak. Cihazın yazılımı, esnek düzenler, uyarlanabilir arayüzler ve çoklu görev geliştirmeleri ile katlanabilir form faktöründen maksimum şekilde faydalanacak. Motorola, Catch Me Up ve Pay Attention gibi mevcut yapay zeka özelliklerini devam ettirirken, yeni bir yapay zeka deneyimi olan Qira'yı da sunacak. Qira, Motorola ve Lenovo cihazlarında erişilebilir olacak ve diğer cihazlardan bağlamı hatırlayarak, uygulamalar arasında işlem yapmanıza, belgeler oluşturmanıza ve yararlı hatırlatıcılar almanıza olanak tanıyacak.

Yazılım ve yapay zeka entegrasyonu

Qira, Microsoft ve Perplexity gibi şirketlerden teknolojiye dayanan yeni bir yapay zeka platformu olarak tasarlanmış. Bu özellik, Lenovo dizüstü bilgisayarlarda kısa süre sonra piyasaya sürülecek ve ardından Motorola'nın Edge ve Razr ailesindeki telefonlarda kullanılabilir hale gelecek. Razr Fold'da ise Qira piyasaya sürülme anından itibaren mevcut olacak. Motorola, yazılımın nasıl çalışacağı hakkında tam detaylar sunmamış olsa da, cihazın katlanabilir ekranından maksimum şekilde yararlanacak şekilde optimize edileceği belirtilmiştir.

Fiyatlandırma ve piyasaya sürülme planları

Motorola Razr Fold'un fiyatı hakkında henüz hiçbir resmi bilgi açıklanmadı. Çoğu kitap tarzı katlanabilir telefon, perakende fiyatı olarak yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde satılıyor ve bu telefonlara giren bileşenler maliyeti düşmüyor. Hatta bu bileşenlerin fiyatları 2026 yılında daha da artabilir. Motorola, MSRP'nin kabaca bir tahminini bile sunmayı reddetti. Yaz aylarına yaklaştıkça Razr Fold'un özellikleri ve fiyatlandırması hakkında daha fazla detay bekleniyor. Şirket, kesin piyasaya sürülme tarihini de açıklamadı ve bu konuda gizli tutmayı tercih etti.

Motorola Razr Fold, katlanabilir telefon pazarında önemli bir adım temsil ediyor. Samsung ve Google'ın bu segmentte sunduğu çözümlere karşı, Motorola'nın kalem desteği ve yapay zeka özellikleri ile farklı bir yaklaşım sunması, pazarda yeni bir dinamik yaratabilir. Yaz aylarında piyasaya sürülmesi planlanan bu cihaz, katlanabilir telefon teknolojisinin gelişiminde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.