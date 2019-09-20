MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek
Boeing tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapacak insansız hava aracı (İHA) MQ-25 Stingray, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
- star.com.tr
Dünyanın en büyük askeri, sivil uçak ve helikopter üreticilerinden ABD'li Boeing'in donanmanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği, havada yakıt ikmali sağlayacak MQ-25 Stingray İHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Boeing firması tarafından yapılan açıklamada, havada yakıt ikmali için geliştirilen insansız araç MQ-25 Stingray'ın bir Boeing test pilotu tarafından uzaktan kontrol sistemi ile iki saatlik ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.
MQ-25'in temel uçuş işlevlerini test edildiği uçuşta, aracın otonom kalkış yaptığı ve ardından temel uçuş fonksiyonları ve yerden kontrol sistemlerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.
MQ-25 Program Direktörü Dave Bujold, ''MQ-25'i gökyüzünde görmek, MQ-25'e ulaşılmasına yardımcı olan teknoloji, sistemler ve süreçleri yürüten Boeing ve Donanma ekibimizin başarısının bir kanıtıdır” dedi.
805 milyon dolarlık MQ-25 sözleşmesi, dört adet aracın geliştirilmesi, üretilmesi, test edilmesi ve teslimat sürecini kapsıyor.
Boeing'in maliyetleri düşürmek için F/A-18 tarafından kullanılan parçaları kullanması bekleniyordu. Ayrıca firma, hava kuvvetlerine tanker inşa ettiği için yakıt ikmali konusunda tecrübeye sahip.
Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği ileri sürülen MQ-25, normal uçak gemilerinden de havalanabilecek. Yani ekstra donanıma ihtiyaç duymayacak. Aynı zzamanda daha az yer kaplaması için katlanır kanatlara sahip olacağı belirtilmişti.
Testi gerçekleştirilen araç, diğer MQ-25'ler için bir öncü olarak geliştirildi.
Donanmaya hizmet verecek MQ-25'in havada yakıt ikmali desteğiyle, savaş uçaklarının savaş alanını genişletecek.
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