MSB: TCG KINALIADA'dan ilk fiili silah atışları başarıyla gerçekleştirildi
Ağ Destekli Veri Entegre ”Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA gemisinden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."
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