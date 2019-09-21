21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

MSB: TCG KINALIADA'dan ilk fiili silah atışları başarıyla gerçekleştirildi

Ağ Destekli Veri Entegre ”Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA gemisinden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ailesini katletmişti, ifadesi dehşete düşürdü

Ailesini katletmişti, ifadesi dehşete düşürdü

Ölümüyle Türkiye'ye yasa boğdu... Memleketine uğurlandı

Ölümüyle Türkiye'ye yasa boğdu... Memleketine uğurlandı

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

'Surkan' görücüye çıktı

'Surkan' görücüye çıktı

28 Şubat darbesinin mimarları bakın nerede yaşıyor?

28 Şubat darbesinin mimarları bakın nerede yaşıyor?

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Karadeniz'in saklı güzelliği: Görenleri büyülüyor

Karadeniz'in saklı güzelliği: Görenleri büyülüyor

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

Başkan Erdoğan, Akıncı'ya imzasını attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019