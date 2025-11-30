İSTANBUL 16°C / 9°C
Bilim-Teknoloji

MSB paylaştı! ASELSAN ve TÜBİTAK iş birliğiyle tarih yazıldı

Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD AESA Radarını kullanan Bayraktar KIZILELMA'nın, Karadeniz semalarında bir uçağı TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle başarıyla vurduğunu açıkladı. Bu, dünyada insansız savaş uçağıyla havadaki hedefin vurulduğu ilk operasyon oldu.

AA30 Kasım 2025 Pazar 13:08 - Güncelleme:
MSB paylaştı! ASELSAN ve TÜBİTAK iş birliğiyle tarih yazıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anları paylaştı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Söz konusu gelişmeye ilişkin MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA ile bir ilkin daha başarıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar KIZILELMA, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz."

Paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

F-16'larla uçan KIZILELMA'dan tarihi başarı! Dünyada bunu yapan ilk ülke Türkiye oldu
  • Aselsan
  • Baykar Kızılelma
  • İnsansız savaş uçağı

