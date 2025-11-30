MSB paylaştı! ASELSAN ve TÜBİTAK iş birliğiyle tarih yazıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anları paylaştı.

"Tarih şahittir ki Gücümüz Geleceğimizdir!



Asker Millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. ����



Baykar tarafından geliştirilen #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ile bir ilki daha başardık.



ASELSAN tarafından geliştirilen... pic.twitter.com/x55WIZvDNC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2025

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.



Söz konusu gelişmeye ilişkin MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA ile bir ilkin daha başarıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı'nı kullanan Bayraktar KIZILELMA, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon'dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz."

Paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

