MSB tarafından sosyal medyada paylaşılan video büyük ses getirdi. Yerden 100 metre havada olan ve saatte 740 kilometre hızla giden Türk Yıldızları Akrobasi Timi, yörünge irtifası 686 kilometre olan Göktürk 1 uydusu tarafından anlık takip edildi. "Hedefe kilitlenmiş bir milli uyumun ve koordinasyonun fotoğrafı" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Türkiye, uzaydan nitelikli istihbarat konusuna son yıllarda çok daha fazla önem veriyor. Keşif Uydu Komutanlığı'nın faaliyete geçmesi, Göktürk 1 gibi son derece gelişmiş bir yerli uydunun hizmete alınması, diğer uydu sistemleriyle bu kabiliyetin desteklenmesi birbirinden bağımsız düşünülmüyor.

MİLYONLARCA METREKARE ALAN SON DERECE NET BİR ŞEKİLDE GÖZLENEBİLİYOR

Göktürk 1 uydusu dünyadaki herhangi bir noktayı 2,5 günde bir görüntülüyor. Ve bunu 1 metreden daha düşük bir çözünürlükle yapıyor. Daha net bir ifadeyle; milyonlarca metrekare alan son derece net bir şekilde gözlenebiliyor.

Türkiye'nin uzaydaki gözlerinden Göktürk 1'in 'gözetleme' dışında yakın gelecekte çok daha kritik roller üstlenmesi bekleniyor.

"GÖRÜNTÜLERLE HASSAS GÜDÜMLÜ MİLLİ MÜHİMMATLAR YÜKSEK HASSASİYET SAĞLAYACAK"

Yıllar önce Göktürk-1 uydusunun uzaya gönderildiği törende konuşan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı önemli bir açıklama yapmış ve "Bu uydulardan elde ettiğimiz görüntülerle hassas güdümlü milli mühimmatlar yüksek hassasiyet sağlayacak. Örneğin, milli olarak geliştirdiğimiz SOM mühimmatının hafızasına konacak hedef uydu görüntüsü sayesinde çok uzaklardan dahi metre-altı hassasiyette vuruş sağlanabilecek." emişti.

TÜRKİYE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin bu alandaki en önemli hedeflerinden biri mevcut uydu sayısını hızla artırabilmek. Ankara bir yandan da GÖKTÜRK-3 SAR Uydu Sistemi Geliştirme Projesi'nde ilerliyor. GÖKTÜRK-3'ün Sentetik Açıklı Radar kabiliyetiyle gece-gündüz ve tüm hava koşullarında dünya üzerinden herhangi bir bölgenin metre-altı çözünürlükle izlenebilmesi mümkün olacak.