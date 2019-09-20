Mucit yağdı
Atatürk Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST birçok etkinliğe sahne oluyor. Pazar günü sona erecek olan festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmaları ile birbirinden ilginç icatlarını sergiliyor.
Mazgal temizleyen sil-süpür
İstanbul’daki “İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması”na tek başına katılan 6’ncı sınıf öğrencisi Ayçin Güzey, ‘Sil-süpür’ isimli projesini sergiliyor.
Belediyelerin kullanımı için elektronik olarak tasarımı yapılan ‘Sil-Süpür’ isimli cihaz ile sensör sayesinde mazgallara giren nesneler, merkeze alarm olarak aktarılarak temizlenmesine yardımcı oluyor. Proje hakkında bilgi veren Güzey, “Sokaktaki mazgalların tıkandığını algılayan bir proje yaptım. Ultrasonik sensör okuma yapıyor. Okumayı yaparken belirtilen mesafedeki cisim algılanınca o mazgalın GPS’i alınıyor merkeze gönderiyor böylece mazgal temizleniyor. Belediyelerdeki insanlar gelip temizledikledikleri için sil süpür ismini verdim.” dedi.
İşitme engelliler için alarm yastık
İşitme engelli anne ve babasından etkilenerek titreşim tabanlı alarm sistemi geliştiren 14 yaşındaki Mustafa Karataş, “Duymuyorum ama hissediyorum” projesiyle “İnsan Yararına Teknolojiler” alanında sağlık kategorisinde yarışıyor. Karataş, ardunio, titreşim motoru, saat modülü, kuvvet sensörü ve pil kullanarak yaptığı düzeneği yastığın içine yerleştirdi. Kuvvet sensörü sayesinde kişi yastığa yattığı anda devreye giren sistemde daha önceden belirlenen saatte titreşim meydana gelerek işitme engelli bireyin uyanmasını sağlıyor.
Öğrenciler, tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı
TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pistinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları yapıldı. Üniversite öğrencileri, tasarladıkları araçlarla dereceye girmekiçin mücadele etti. Yarışlarda, dereceye girip, ödül verilecek takımların araçları, 20- 22 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sergilenecek ve gösteri sürüşü gerçekleştirilecek.
Ormanlar için itfaiye ağaç
İmam hatipli öğrenciler, geliştirdikleri “Yangın Önler Yapay Ağaç” projesiyle TEKNOFEST’te “İnsan Yararına Teknolojiler” alanında çevre kategorisinde yarışıyor. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, yangına erken müdahale sağlamak amacıyla ısıya dayanıklı olarak tasarladıkları ve üzerine yerleştirdikleri sensörler aracılığıyla yangını algılayarak su püskürtmeye başlayan “Yangın Önler Yapay Ağaç” projesiyle orman yangınlarına erken müdahale ve zararın en aza indirilmesini hedefliyor. Sistem GSM modülüyle yangını da ihbar ediyor.
UV ışını ile temizleniyor
‘Harika İşler Takımı’nı oluşturan Pertevniyal Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Ali Culfa ile Ergün Mehmet Öner Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Hamza Rojhat Beyazdağ, umumi ya da evde kullanılan tuvaletlerin temizliği için çeşitli kimyasal kullanmadan su tasarrufu da sağlayan sistem geliştirdi. TEKNOFEST İstanbul’a sağlık kategorisinde katılan gençler, tuvaletleri mikroplardan arındırarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeyi hedefliyor. Sistem, sifon çekildikten 15 saniye sonra, 30 saniye süresince devrede kalıyor, UV ışınları insan sağlığı açısından zararlı olduğu için sistem sadece klozet kapağı kapalıyken çalışıyor.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ilk 3 günde 416 bin kişiyi ağırladı. Festivale 122 ülkeden katılım oldu.
Üç günde 416 bin kişi gezdi
TEKNOFEST İstanbul kapsamında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, “Geçen yıl TEKNOFEST’e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye’nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var.Teknofest tümüyle teknolojiyi sevdirme ve bir şekilde bu işe gönlünü kaptırma üzerine kurgulandı. Benim hikayemde de bunun çok önemli bir yeri var. Ben de çocukken bir havacılık etkinliğine gitmiştim. Havacılığa merakım ufak yaşlarda öyle başladı. Türkiye’nin milli İHA ve SİHA’ları bu şekilde başladı” dedi.
Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’un teknolojiyi hayal edip, araştırma ve geliştirmeyi yayma maksadıyla yapıldığını ve etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan çalışmaların toplumla buluşma noktası olduğunu söyledi.
5 BİN ROKETÇİ GENÇ
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı konuşmada “Teknofest’te sadece roket yarışmasına 500’den fazla takım başvurdu. Bu yaklaşık 5 bin gencin ‘Ben Türkiye’nin milli roketlerini geliştirmek istiyorum’ demesi aslında. Bu yarışmaları çok titizlikle takip edeceğiz. Gençlerin başarılarını hızla girişimlere dönüştürmelerini ve onların Türkiye’nin önemli firmalarının Ar-Ge takımlarında rol oynamalarını sağlayacağız” diye konuştu.
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