Mucit yağdı

Üç günde 416 bin kişi gezdi

TEKNOFEST İstanbul kapsamında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, “Geçen yıl TEKNOFEST’e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye’nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var.Teknofest tümüyle teknolojiyi sevdirme ve bir şekilde bu işe gönlünü kaptırma üzerine kurgulandı. Benim hikayemde de bunun çok önemli bir yeri var. Ben de çocukken bir havacılık etkinliğine gitmiştim. Havacılığa merakım ufak yaşlarda öyle başladı. Türkiye’nin milli İHA ve SİHA’ları bu şekilde başladı” dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’un teknolojiyi hayal edip, araştırma ve geliştirmeyi yayma maksadıyla yapıldığını ve etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan çalışmaların toplumla buluşma noktası olduğunu söyledi.

5 BİN ROKETÇİ GENÇ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı konuşmada “Teknofest’te sadece roket yarışmasına 500’den fazla takım başvurdu. Bu yaklaşık 5 bin gencin ‘Ben Türkiye’nin milli roketlerini geliştirmek istiyorum’ demesi aslında. Bu yarışmaları çok titizlikle takip edeceğiz. Gençlerin başarılarını hızla girişimlere dönüştürmelerini ve onların Türkiye’nin önemli firmalarının Ar-Ge takımlarında rol oynamalarını sağlayacağız” diye konuştu.