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Bilim-Teknoloji

Mumyalanmış timsah eski Mısır'da su tanrısı Sobek'e mi adandı?

Elde edilen bulguları inceleyen bilim insanları, timsahın su tanrısı Sobek'e adak olarak yakalanıp öldürülmeden önce bir balığı yediğini ortaya koydu.

Star Gazetesi17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Mumyalanmış timsah eski Mısır'da su tanrısı Sobek'e mi adandı?
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Mumyalanan timsahta yapılan incelemer, yüksek ihtimal Antik Mısır'da su tanrısı olarak anılan Sobek'e adak olarak öldürüldüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumun eski Mısır ritüellerinde hayvan kurban etme geleneğine dair daha fazla ışık tutuyor.

Arkeologlar, Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi'nde saklanan mumyanın 2 bin ila 3 bin yıllık olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar elde ettikleri bulgular neticesinde 2,2 metre uzunluğundaki hayvanın son yemeğini sindirmeye çalıştığını, yediği balığın hala ağzında olduğunu ve yiyecek midesine ulaşmadan önce insanlar tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

KANCA KULLANILARAK YAKALANDI

Bulgular neticesinde bilim insanları, timsahın kanca kullanılarak önce yakalanıp sonra mumyalanmak üzere işlendiğini ve yüksek ihtimal tanrı Sobek'e adak olarak sunulduğunu iddia etti.

Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage dergisinde yayınlanan çalışmanın ortak yazarlarından Mısırbilimci Dr. Lidija Mcknight, "Çalışmalarımız hem timsahın yaşamı hem de kalıntılarının ölüm sonrası muamelesi hakkında çok miktarda bilgi ortaya çıkardı. Mumyalar uzun zamandır her yaştan müze ziyaretçisi için bir hayranlık kaynağı olmuştur. Çalışmamız ziyaretçileri bu hayvanın hikayesiyle buluşturmak için eşsiz bir fırsat sunuyor" dedi.

O DÖNEME DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER VERİYOR

Bilim insanları, özel yazılımlar ve 3 boyutlu X-ışını taramaları kullanarak balığa takılı kancayı sanal olarak yeniden oluşturmayı başardılar. Dr. Mcknight, "Kancayı orijinal malzemesi olan bronz kullanarak süreci bir adım öteye taşıdık. Antik balık kancasının üretimi ile modern halinin üretimi arasında birkaç bin yıl geçmesine rağmen, döküm süreci dikkate değer ölçüde benzerliğini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

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