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Bilim-Teknoloji

Musk: Tesla'ya siber saldırı engellendi

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'ya siber saldırının engellendiğini duyurdu.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 13:26 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:26
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SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikası Tesla Gigafactory’ye siber saldırı girişiminin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu engellendiğini duyurdu.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikası Tesla Gigafactory’ye siber saldırı girişimi engellendi. Siber saldırıyla bağlantılı 27 yaşındaki Rus uyruklu Egor Igorevich Kriuchkov’ın gözaltına alındığı açıklandı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte siber saldırı girişimin engellendiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan dilekçede, Egor Igorevich Kriuchkov’un geçtiğimiz ay ABD’ye geldiği belirtildi.

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