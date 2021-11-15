Müthiş keşif! Bilim dünyasından insanlığa umut olacak açıklama

star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:45 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:45

Çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen Alzheimer (Alzaymır) hastalığı için, bilim dünyası çalışmalarını sürdürüyor.



İngiltere ve Almanya'dan bir bilim insanı ekibi, TAP01_04 terapötik antikoru ve TAPAS adlı aşıyı farelerde kullandıklarını ve hafıza kaybını tersine çevirmeyi başardıklarını duyurdu.

Molecular Psychiatry'de yayınlanan araştırmaya göre, her iki ilaç da insan beyninin nöronları arasındaki iletişimi engelleyen zararlı protein birikintilerinin oluşumunda "çarpıcı bir azalmayı" tetikledi.

Alzheimer için önceki ilaçlar benzer bir mekanizmaya sahiptir, ancak çok az başarı göstermiş ve bazen olumsuz yan etkileri olmuştur.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Leicester Üniversitesi Yapısal ve Kimyasal Biyoloji Enstitüsü'nden Profesör Mark Carr, "Bu yapı daha önce amiloid betada hiç görülmemişti. Bilim şu anda hala erken bir aşamada olsa da, eğer bu sonuçlar insan klinik deneylerinde tekrarlanacak olsaydı, o zaman dönüştürücü etkisi olabilir." dedi.

Araştırmacılar şimdi, antikor ve aşıyı insanlar üzerinde klinik deneyler yoluyla denemek için ticari bir ortak arıyorlar.

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