Muud, şubatta en çok dinlenen şarkıcıları paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da şubat ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Yerli müzik listelerinde Semicenk, yabancı şarkıcılar kategorisinde ise 14 Grammy ödüllü ABD'li Taylor Swift, Mudd'da en çok dinlenen şarkıcılar oldu.

Semicenk'den "Gözlerinden Gözlerine", en çok çevrim dışına alınan yerli şarkı olurken, "Karışık Kaset" ise en çok dinlenen yerli albüm olarak öne çıktı. Reynmen'den "Çatma Yarim", Muud platformunda ayın en çok dinlenen şarkısı konumuna geldi. En çok dinlenen yerli grup kategorisinde ise Dedublüman ilk sıranın sahibi oldu.



Taylor Swift, şubatta en çok dinlenen ve indirilen yabancı şarkıcı konumunda yer aldı. Rema ve Selena Gomez'den "Calm Down" da en çok dinlenen ve çevrim dışına alınan yabancı şarkılar arasında zirveye ulaştı. The Weeknd'den "After Hours" ise en çok dinlenen yabancı albüm oldu.