İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,909
  • EURO
    41,2574
  • ALTIN
    3684.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Muud, şubatta en çok dinlenen şarkıcıları paylaştı

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, şubat ayının en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkıcılarını duyurdu.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Muud, şubatta en çok dinlenen şarkıcıları paylaştı
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un müzik platformu Muud'da şubat ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Yerli müzik listelerinde Semicenk, yabancı şarkıcılar kategorisinde ise 14 Grammy ödüllü ABD'li Taylor Swift, Mudd'da en çok dinlenen şarkıcılar oldu.

Semicenk'den "Gözlerinden Gözlerine", en çok çevrim dışına alınan yerli şarkı olurken, "Karışık Kaset" ise en çok dinlenen yerli albüm olarak öne çıktı. Reynmen'den "Çatma Yarim", Muud platformunda ayın en çok dinlenen şarkısı konumuna geldi. En çok dinlenen yerli grup kategorisinde ise Dedublüman ilk sıranın sahibi oldu.

Taylor Swift, şubatta en çok dinlenen ve indirilen yabancı şarkıcı konumunda yer aldı. Rema ve Selena Gomez'den "Calm Down" da en çok dinlenen ve çevrim dışına alınan yabancı şarkılar arasında zirveye ulaştı. The Weeknd'den "After Hours" ise en çok dinlenen yabancı albüm oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.