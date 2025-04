Muud'da mart ayında Radar'a takılan şarkılar belli oldu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, kullanım kolaylığı sunan özellikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Müzik dinleme deneyimini kolaylaştıran platformda dinleyiciler, kesintisiz müzik keyfinin tadını çıkarıyor.

RADARINA TAKILAN ŞARKIYI KEŞFET

Platforma eklenen yeni Radar özelliğiyle kullanıcılar, çevrelerinde çalan müziği anında keşfediyor. Platform kullanıcıları Radar sayesinde şarkıları tanımlarken aynı zamanda favorilerine de ekleyebiliyor. Etrafta çalan müziği uygulama içinden kolayca tanıyan Radar özelliği, tespit ettiği şarkıyı anında kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda Radar özelliğiyle müzikseverler, şarkıyı doğrudan dinleyebiliyor, ayrı bir liste oluşturabiliyor ve favorilerine de ekleyebiliyor. Radar özelliği müzik tanıma işlevini aboneler için oldukça kolaylaştırıyor.

REYNMEN MART LİSTELERİNİN RADARINDA

Muud'da mart ayında en çok radarlanan ilk beş parça sırasıyla; Mc Livinho "Vidrado Em Você", Melike Şahin "Canın Beni Çekti", Mela Badel "Ben Değilim", Burak Bulut & Serdar Ortaç düeti "Yasemin" ve Reynmen "Çatma Yarim" oluyor. "Çatma Yarim" ayrıca yerli listelerin de en çok dinlenen şarkısı oldu.

Listelerde mart ayının en çok indirilen şarkısı Berkay'dan "Yas Tutarak" oldu. Muud kullanıcıları yerli listelerin en çok dinlenen şarkısını Reynmen'in "Çatma Yarim" parçası olarak belirledi. Muud'da ayın en çok dinlenen yerli sanaçtısı Semicenk olurken, en çok dinlenen yabancı sanatçı ise Taylor Swift oldu.

Platformun yenilenen arayüzü ile dinleyiciler, kişiselleştirmenin ön planda olduğu müzik deneyimini dolu dolu yaşayabiliyor. Yenilenen platform, gelişen versiyonuyla müzikseverlerin moduna uygun listeleri önererek müzik keyfini artırıyor. Ana sayfaya yeni eklenen listelerin içeriği ise rahatlatıcı, odak artırıcı, uykuya yardımcı ve doğa sesleri gibi temalara göre şekilleniyor. Bu kapsamda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu listelere ana sayfa üzerinde kolayca erişilebiliyor.

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR

Semicenk

Reynmen

Ferdi Tayfur

BLOK3

Müslüm Gürses

Tarkan

Ahmet Kaya

Kubilay Karça

Sezen Aksu

Hande Yener

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

Taylor Swift

INNA

Eminem

The Weeknd

Billie Eilish

Shakira

Lady Gaga & Bruno Mars

Modern Talking

Tommy Richman

LP

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ŞARKILAR

Reynmen – Çatma Yarim

Semicenk – Gözlerinden Gözlerine

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Semicenk – Geçiyor Zaman

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

BLOK3 – SEVMEYİ DENEMEDİN

Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi

Afra – Yasemen

Ferdi Tayfur – İçim Yanar

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ŞARKILAR

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Jain – Makeba

The Weeknd & Madonna – Popular

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Rema & Selena Gomez – Calm Down

LP – Lost On You

Billie Eilish – What Was I Made For?

Inna & Reynmen – Wherever You Go

Gracie Adams – That's So True

Miley Cyrus – Flowers

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

Semicenk – Karışık Kaset

Reynmen – Çatma Yarim

Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları

BLOK3 – Obsesif

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan

Gülşen – BAL

Ebru Yaşar – Yine Çalıyor

Afra – Yasemen

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER

The Weeknd – After Hours

SZA – SOS Deluve: LANA

Lady Gaga – MAYHEM

Indila – Mini World

INNA – Inna

Lana Del Rey – Born To Die

Imagine Dragons – Evolve

Eminem – Curtain Call: The Hits

Amy Winehouse – Back To Black

Modern Talking – The Very Best Of

EN ÇOK İNDİRİLEN YERLİ SANATÇILAR

Semicenk

Reynmen

Ferdi Tayfur

Sezen Aksu

Edip Akbayram

Ahmet Kaya

Tarkan

Soner Sarıkabadayı

Yıldız Tilbe

BLOK3

EN ÇOK İNDİRİLEN YABANCI SANATÇILAR

Taylor Swift

The Weeknd

Stray Kids

Lady Gaga

Billie Eilish

Eminem

Travis Scott

SZA

Miley Cyrus

Beyoncé

EN ÇOK İNDİRİLEN YERLİ ŞARKILAR

Berkay – Yas Tutarak

Reynmen – Çatma Yarim

Semicenk – Gözlerinden Gözlerine

Hadise – Fırtınam

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Gülden – Mendil

Sıla – Özgürlük

Oğuzhan Koç – Bi Mani Yoksa

Jeff Redd – HUQQA

Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan

EN ÇOK İNDİRİLEN YABANCI ŞARKILAR

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Jain – Makeba

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Billie Eilish – What Was I Made For?

The Weeknd & Madonna – Popular

Miley Cyrus – Flowers

Beyoncé – TEXAS HOLD 'EM

Taylor Swift – Cruel Summer

Gracie Adams – That's So True