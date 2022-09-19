Müzik dinlemek daha az atıştırmalık yemenizi sağlayabilir

Herkesin stresle başa çıkma yöntemi başka.

Kimi üzgün olduğunda abur cubura yöneliyor, kiminin tercihi ise çikolatadan yana.

Şimdi, elinizdeki çikolatayı bırakın ve favori müzik listenizi açın. Zira stresli olduğunuzda sevdiğiniz müziği dinlemek, sizi en az çikolata yemek kadar mutlu edebiliyor.

Müziğin insan beyninde yarattığı etkiden yola çıkıldı ve beslenme üzerindeki etkisi araştırıldı.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, mutsuz olduğunuzda sevdiğiniz müzikleri dinlemek aşırı yemek yemekten kaçınmanın bir yolu olabilir.

Uzmanlara göre mutlu hissetmek daha az yemeye yardımcı oluyor

120 kadınla yapılan çalışmada, bütün katılımcıların yaşadıkları üzücü bir olayı anımsamaları istendi. Ardından bir kısmına sevdikleri türde müzik dinletildi.

Müzik dinletilmeyen katılımcıların, kendilerini yatıştırmak için diğerlerine göre iki kat daha fazla atıştırmalık yediği gözlemlendi.

Kişi stresliyken sevdiği müziği dinlediğinde serotonin ve dopamin seviyesi artıyor.

Mutluluk hormonlarındaki artışın müzikle