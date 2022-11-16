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Bilim-Teknoloji

NASA Artemis-1'i fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Ay'a dönüş projesi SLS-Orion uzay aracı 'Artemis 1'in fırlatıldığı bildirildi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
NASA Artemis-1'i fırlattı
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NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında en büyük roketinin Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi.

NİCOLE KASIRGASI SEBEBİYLE TEKRAR ERTELENMİŞTİ

NASA 27 Eylül'de Ay'a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verilmişti.

Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında 27 Eylül'de planlanan uçuş denemesi Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 3. kez iptal edilmişti. NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini duyurmuştu.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

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