NASA, Ay'a devasa bir teleskop kurmaya hazırlanıyor

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 14:39

NASA, uzaydan bilgi toplamak için yeni bir radyo teleskobu çalışması için bütçe ayırmaya karar verdi. Ay Krateri Radyo Teleskobu (LCRT) ismi verilen bir proje, NASA’nın Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar Programı’na (NIAC) dahil edildi. Programa dahil edilen projeye şimdilik birinci seviye bütçe ayrılmasına karar verildi.

Ay Krateri Radyo Teleskobu (LCRT), Ay’ın karanlık yüzü olarak bilinen Ay’ın Dünya’dan uzak olan bölümündeki büyük bir kratere kurulacak. Kraterin duvarlarına tırmanabilecek robotlar tarafından yerleştirilecek radyo teleskobu için 1 km çapında bir tel örgü planlanıyor. Başka bir deyişle Ay’ın karanlık yüzündeki büyük bir krater, 1 km çapında bir örümcek ağına dönüştürülerek radyo teleskobu haline getirilecek.

Ay'daki teleskop, Dünya’daki radyo teleskoplarının alamadığı sinyalleri toplayacak

NASA’nın California’daki Jet Geliştirme Laboratuvarı’nda görevli robotik teknolojisi uzmanı Saptarshi Bandyopadhyay, Ay’ın karanlık yüzüne kurulacak radyo teleskobunun, yeryüzünde olan teleskoplardan çok daha büyük avantajlar sağlayacağını söyledi.

Uzaydan Dünya’ya gelen sinyallerin bir kısmı atmosfer tarafından uzaya geri gönderiliyor. Atmosferin bu etkisi nedeniyle yeryüzündeki radyo teleskopları bazı sinyalleri alamıyorlar. Ay’ın karanlık yüzüne kurulacak bir teleskop ise Dünya’ya ulaşmadan bu sinyallere ulaşabilecek.

Webtekno'da yer alan habere göre, diğer taraftan devasa radyo teleskobunun Ay’ın karanlık yüzüne kurulması, teleskobun Dünya’daki sinyallerden korunmasını da sağlayacak. Teleskop, bu sayede sadece uzaydan gelen sinyalleri toplayabilecek.

NASA’nın Ay’ın karanlık yüzüne bir radyo teleskop yerleştirme fikri aslında yeni değil. Uzay ajansından bilim insanları, birkaç yıldır Ay’a kurulabilecek teleskobun önemli bir bilimsel çalışma olacağını söylüyorlardı.

Bilim insanlarının bütün ısrarlarına rağmen radyo teleskobunun kurulması kararı Çin’in Ay’ın karanlık yüzünde faaliyet gösterecek bir iletişim uydusunu başarı ile yerleştirmesinden sonra alınabildi. Şimdi ilk seviye bütçe sağlanması kararı ile NASA’dan geliştiriciler çalışmalarını devam ettirebilecekler.