Bilim-Teknoloji

NASA, Ay'a dönüş programını erteledi

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı olarak bilinen 'Artemis' için astronotların fırlatılışının dondurucu soğuklar nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

AA30 Ocak 2026 Cuma 20:44 - Güncelleme:
NASA, Ay'a dönüş programını erteledi
NASA'dan yapılan açıklamada, astronotların yolculuğunun en erken 8 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezindeki fırlatma sahasında beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, yarın yapılması planlanan Ay roket yakıt ikmal testinin de hava koşullarına bağlı 2 Şubat'a ötelendiği ifade edildi.

Açıklamada, mürettebatlı ilk Artemis Ay yolculuğunun, bu değişiklikle NASA'ya 4 astronotu Ay'ın etrafında dolaştırıp geri getirmek için şubatta sadece 3 gün bıraktığı, aksi takdirde yolculuğun marta sarkacağı bilgisi paylaşıldı.

Biri Kanadalı olmak üzere 3 ABD'liden oluşan Artemis ekibinin, Texas'taki Houston NASA merkezinde karantinada kalmaya devam ettiği kaydedildi.

NASA mürettebatlı son Ay yolculuğunu, Apollo 17 ile 1972'de gerçekleştirilmiş ve bu tarihten sonra ay keşif programını sonlandırmıştı.

