NASA: Ay'a insan göndermenin maliyeti 35 milyar dolar

12.02.2020 17:10 - Güncelleme: 12.02.2020 17:10

İnsanlı uzay programı başkanı Doug Loverro, Ay'a astronot indirmenin maliyetini 35 milyar dolar olarak açıkladı. NASA, tam 52 yılın ardından 2024'te Ay'a geri dönmeyi planlıyor.

Amerikan uzay ajansı NASA, Ay'a insan indirmenin tahmini maliyetini bugün resmen açıkladı. İnsanlı uzay programı başkanı Doug Loverro'nun yaptığı açıklamalara göre, uzay ajansı, 2024'te Ay'a astronot indirmek için önümüzdeki dört yıl içerisinde ekstradan tam 35 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyacak.

Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde NASA için önerilen yeni bütçeyi duyurmuştu. Öneriye göre 2021 mali yılı için uzay ajansının bütçesi 25,2 milyar dolar olacak. Bütçenin bir önceki yıla göre %12 arttığı ve 26 yıl içerisindeki rekor seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Ekstra bütçe tamamıyla insanlı Ay programı Artemis için kullanılacak. Uzay ajansının ayrıca Dünya araştırmaları gibi bazı diğer alanlardan da bütçe kısıntılarına gittiği ve buralardan Artemis programı için yeni bütçeler yarattığı belirtiliyor.

NASA'nın aslında orijinal planı 2028 yılı itibarıyla Ay'a astronot indirmekti. Ancak Trump yönetimi burada geçtiğimiz yıl bir değişikliğe gitti ve uzay ajansının yeni hedefini 2024 yılı olarak belirledi. Bu değişiklik ABD'de epey bir tartışmaya neden olmuş durumda. Özellikle de Kongre'deki Demokratlar, 2024 değişikliğinin arkasında politik nedenler olduğunu düşünüyor. Trump'ın görev süresi, önümüzdeki yıl tekrar seçilmesi halinde bildiğiniz gibi 2024'e uzayacak.

Astronotlar Ay'ın buzla kaplı Güney Kutbu'na inecek

NASA, yeni Ay programı Artemis için epey ilginç planlara sahip. Uzay ajansı öncelikle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ay'a birden fazla insansız görev düzenlemek istiyor. Ancak bu görevler direkt olarak NASA tarafından gerçekleştirilmeyecek. NASA'nın anlaşma sağladığı bazı Amerikan uzay şirketleri, kendi gözlem araçlarını geliştirip Ay'a gönderecek ve NASA yerine keşif görevleri gerçekleştirecek.

İnsansız keşif görevlerinin ardından NASA, 2024 yılında Ay yüzeyine yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez bir astronot indirmeyi planlıyor. NASA'nın Apollo programı dahilinde Ay'a gönderdiği astronotlar ekvator ve çevresine iniş yapmıştı. Artemis astronotları ise çok daha ilginç bir bölgeye inecek. NASA'nın yeni hedefi Ay'ın su buzullarıyla kaplı Güney Kutbu'na astronotlar indirmek ve yeni uzay üssünü bu bölgede inşa etmek.

NASA, Ay yüzeyinde su buzullarının bulunduğunu 2018'de sonuçlanan bir araştırmayla onaylamıştı. Uzay ajansının ifadelerine göre su kütleleri kutup bölgelerinde yer alıyor ve oldukça düzensiz bir dağılışa sahip. NASA buralardaki su kütlelerinin geleceğin insanlı Ay görevleri için hayati önem taşıyacağını söylüyor.

Ay, aslında suyun buz halde bulunabilmesi için çok da uygun bir ortama sahip değil. Gündüz vakti Ay'ın sıcaklığı 100 santigrad dereceyi aşabiliyor. Ancak yörüngesindeki 1.54 derecelik eğiklik nedeniyle Ay'ın kutuplarında hiç güneş ışığı görmeyen bazı bölgeler de var. NASA bu bölgelerdeki sıcaklıkların -157 santigrad dereceyi aşmadığını ve dolayısıyla su buzulları için uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyor.

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