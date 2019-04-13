NASA, bir asteroidi vurması için Elon Musk ile 69 milyon dolarlık anlaşma yaptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), teknoloji dünyasının dahisi olarak görülen Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX ile 11 Nisan’da, 2021 yılında Falcon 9 roketi ile Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak Çifte Asteroit Yönlendirme Testi'ni (DART) başlatmak için 69 milyon dolarlık bir sözleşme yaptığını açıkladı.

"KÜÇÜK BİR UYDU VURULACAK"

DART, NASA'nın gezegen savunma programının bir parçası olarak Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda geliştirilmekte olan bir görevdir. Uzay aracı, asteroid Didymos'a seyahat etmek için bir elektrikli itki sistemi kullanacak. DART'ın, asteroit Didymos'un uydusu olan ve Didymoon adı verilen altı kilometre hızla dönen küçük bir uyduyla çarpışması planlanıyor.

Gökbilimciler, çarpışma etkisinin enerjisinin uyduya ne kadar iyi aktarıldığının ölçülmesini ve Didymos etrafındaki değişimi ölçecekler. Bu proje, bilim insanlarının Dünya ile çarpışma rotasında bir asteroid saptırmanın bir yolu olarak önerilen “kinetik çarpma” yaklaşımının etkinliğini ölçmelerine yardımcı olacak.

69 milyon dolarlık fırlatma fiyatı, Falcon 9'un başlattığı NASA sözleşmelerinden önemli ölçüde düşük. NASA, SpaceX'le Ekim 2017'de yapılan sözleşmede, 2020 Kasım'ında Sentinel-6A uydusunu Falcon 9 roketi ile fırlatması için toplam 97 milyon dolar, 2021 Nisan'ında yine bir Falcon 9 roketi ile Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) uydusunu fırlatması için 112 milyon dolar değerinde bir sözleşme yapmıştı.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell bir şirket açıklamasında, "SpaceX, bu önemli gezegenler arası görevi desteklemek için NASA ile olan başarılı ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyor." açıklamasında bulundu.