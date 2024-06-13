İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3023
  • EURO
    35,1553
  • ALTIN
    2403.88
  • BIST100
    10423.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

NASA canlı yayında yanlışlıkla yayınladı, ortalık karıştı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri, NASA'nın ‘yanlışlıkla' canlı yayında istasyondaki bir astronotun “dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını” belirten bir ses kaydı yayınladığını, bunun bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu açıkladı.

DHA13 Haziran 2024 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
NASA canlı yayında yanlışlıkla yayınladı, ortalık karıştı
ABONE OL

ISS tarafından gece vakti yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum söz konusu değil.

Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından NASA canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı.

Bu ses, mürettebat üyelerinin ve yer ekiplerinin uzayda çeşitli senaryolar için eğitim aldığı, devam eden bir simülasyondan kazara yanlış yönlendirildi ve gerçek bir acil durumla ilgili değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı, o sırada uyku dönemindeydi. Herkes sağlıklı ve güvende ve yarınki uzay yürüyüşü planlandığı gibi sabah saat 8'de başlayacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.