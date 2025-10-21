İSTANBUL 21°C / 12°C
Bilim-Teknoloji

NASA duyurdu: Ay'a iniş stratejilerinde büyük değişiklikler olacak

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, Amerikan SpaceX şirketinin Ay'a iniş planının geciktiğini belirterek, Ay'a iniş stratejilerinde büyük değişiklikler olacağını, diğer firmaların dahil olabileceğini açıkladı.

AA21 Ekim 2025 Salı 16:55 - Güncelleme:
NASA duyurdu: Ay'a iniş stratejilerinde büyük değişiklikler olacak
Duffy, Fox News'e verdiği mülakatta SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık İnsanlı İniş Sistemi (HLS) anlaşması planında gecikme yaşandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi içerisinde astronotların Ay'a dönmesini istediğini aktaran Duffy, "(SpaceX) planın gerisinde kaldı. Başkan (Trump), Çinlilerin önüne geçtiğimizden emin olmak istiyor." dedi.

Duffy, bu sözleşmeyi katılıma açmak istediğini ve diğer firmaların yarışmasına izin vereceğini belirterek "Blue Origin'in ve belki diğer firmaların dahlini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, Sean Duffy'nin açıklamalarının, NASA'nın 2027'ye kadar Ay'a inme hedefinin gerçekçi olmadığını gösterir nitelikte olduğu belirtiliyor.

AY'A DÖNÜŞ: "ARTEMİS PROGRAMI"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra, NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

