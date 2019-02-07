NASA iki uzay aracıyla bağlantıyı kaybetti

MarCO mini uyduları (WALL-E ve EVE) NASA'nın Mars'ın derinliklerini incelemek üzere tasarladığı, geçtiğimiz yıl gezegenin yüzeyine inen InSight uzay aracı ile birlikte gönderilmiş ve derin uzay görevine çıkan ilk küp (mini) uydular olmuşlardı. NASA'dan 5 şubat'ta yapılan bir açıklamada uydularla 4 ocak'tan bu yana irtibat kurulamadığı bildirildi.

NASA'nın Kaliforniya'da bulunan ABD federal hükümeti tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirme merkezi Jet Propulsion Laboratory (JPL) yaptığı açıklamada, "MarCO, InSight'tan gelen bilgileri gerçek zamanlı olarak geri iletmek için oradaydı ve bunu olağanüstü derecede iyi yaptı. Ancak WALL-E küp uydusu ile en son 29 aralık'ta EVE küp uydusu ile de 4 ocak'ta bağlantı kurabildik." denildi.