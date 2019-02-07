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NASA iki uzay aracıyla bağlantıyı kaybetti

NASA, derin uzaya gönderdiği ilk küp uydu olan MarCO isimli ikili uydu sisteminden Ocak ayının başından bu yana bağlantı kurulamadığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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MarCO mini uyduları (WALL-E ve EVE) NASA'nın Mars'ın derinliklerini incelemek üzere tasarladığı, geçtiğimiz yıl gezegenin yüzeyine inen InSight uzay aracı ile birlikte gönderilmiş ve derin uzay görevine çıkan ilk küp (mini) uydular olmuşlardı. NASA'dan 5 şubat'ta yapılan bir açıklamada uydularla 4 ocak'tan bu yana irtibat kurulamadığı bildirildi.
 
NASA'nın Kaliforniya'da bulunan ABD federal hükümeti tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirme merkezi Jet Propulsion Laboratory (JPL) yaptığı açıklamada, "MarCO, InSight'tan gelen bilgileri gerçek zamanlı olarak geri iletmek için oradaydı ve bunu olağanüstü derecede iyi yaptı. Ancak WALL-E küp uydusu ile en son 29 aralık'ta EVE küp uydusu ile de 4 ocak'ta bağlantı kurabildik." denildi.
 
 
MarCO-B uzay aracının üretim aşamasındaki bir görüntüsü
 
JPL sözcüsü Andrew Good, "NASA, MarCO görevi ile güneş sisteminin potansiyel olarak herhangi bir yerinde, çok çeşitli bilim görevleri için küp uydu kullanabileceğimizi kanıtladı. MarCO'nun başarısı, küp sınıfındaki bir uzay aracının derin uzaylarda faydalı görevler gerçekleştirebileceğini kanıtladı." acıklamasında bulundu.
 
 
MarCO mini uydusunun aldığı ilk Mars Görüntüsü

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