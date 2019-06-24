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NASA Mars’ta UFO yakaladı

NASA’nın Mars’taki Curiosity aracı, Kızıl Gezegen üzerinde gizemli bir “parıltı” yakaladı.

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Aracın çektiği siyah beyaz fotoğrafın arka planında yüksek kayalık tepelerle çöl manzarası yer aldı. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre görüntülerdeki büyük bir kaya oluşumunun üzerinde, ince uzun bir leke göze çarptı. NASA daha önce, aracın çektiği fotoğraflarda benzer anomaliler olabildiğini açıklamıştı. Ancak 16 Haziran’da çekilen fotoğraf, bazıları tarafından dünya dışı varlıkların kanıtı olarak yorumlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun bir UFO olduğunu savundu. Aracın kameralarına yakalanan benzer bir ışık, 2014’te tartışmalara neden olmuş, birçok insan bunun uzaylılara ait olduğunu öne sürmüştü. 

 

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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