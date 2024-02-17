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Bilim-Teknoloji

NASA, morötesi ışınlarını inceleyerek yıldızların oluşumunu araştıracak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni uzay misyonu kapsamında morötesi ışınlarını inceleyerek, galaksilerin ve yıldızların oluşumunu araştırmaya hazırlanıyor.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
NASA, morötesi ışınlarını inceleyerek yıldızların oluşumunu araştıracak
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NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, "Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu" kapsamında "UVEX" (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.

UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğünden Nicola Fox, konuya ilişkin, "UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ajansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.

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