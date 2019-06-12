NASA, Spitzer Uzay Teleskobu'nu kapatıyor

NASA'nın dördüncü ve en son Büyük Gözlemevi olan Spitzer Uzay Teleskobu'nun 16 yıl süren “güneş dışı gezegenlerin özelliklerini saptama ve içerisinde gezegenlerin oluştuğu ilkel gezegen oluşum disklerinin araştırılması” görevine önümüzdeki yılın başında son verilmesi planlanıyor.

NASA, Spitzer'in gözlemlerini bu ayın başlarında yapılan bir blog yazısında sonlandırma planını sessizce duyurdu. Astronomlar, Spitzer'in uzun süredir geciken James Webb Uzay Teleskobu'nun açılışına kadar devam etmesini umuyorlardı, ancak yeni gözlemevinin 2021'in başlarında yörüngeye gönderilmesi planlanıyor ve NASA'nın astrofizik bölümü bütçesini oldukça zorlamaya devam ediyor.

Spitzer'in NASA'nın Kaliforniya’da bulunan Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) Proje Müdürü Lisa Storrie-Lombardi, “30 Ocak 2020'de NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, son bilim ve mühendislik verilerini görev kontrolüne aktaracak ve daha sonra komutlardan vazgeçerek şaşırtıcı görevini sonlandıracak.” dedi.

Gökbilimciler, gelecekteki bilim insanları tarafından kullanılmak üzere Spitzer'in son verilerini arşivleyecek.

Storrie-Lombardi, “Ancak Spitzer, yayınları durdurduktan sonra bile, bilim insanları on yıllarca sürecek olan 16 yıllık verilerinden keşifler yapmaya devam edecekler. Spitzer, diğer yıldızların etrafındaki gezegen sistemleri, yakın ve uzak evrendeki galaksilerin evrimi, Samanyolu galaksimizin yapısı, yıldızların yaşamlarındaki sonsuz çeşitlilik ve güneş sistemimizin bileşenleri anlamında çığır açan gelişmelere olanak tanıyor.” ifadesini kullandı.

5 YILLIK GÖREV İÇİN TASARLANDI, 16 YILDIR KULLANILIYOR

Lockheed Martin tarafından inşa edilen Spitzer; Hubble, Compton Gamma-Ray Gözlemevi ve Chandra X-ışını Gözlemevi'ne katılan NASA'nın dört Büyük Gözlemevi'nin sonuncusuydu.

Beş yıllık bir görev için tasarlanan Spitzer, 25 Ağustos 2003'te Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden bir Delta 2 roketi ile fırlatılmıştı.

Spitzer, evrenin en soğuk alanlarından bazılarını görüntüleyebilmek için tasarlanmış en hassas kızılötesi detektörlerini soğutmak için bir süper-soğuk sıvı helyum ile yörüngesine gönderilmişti.

Spitzer, 2009'dan beri kriyojenik helyumun bitmesinden sonra sadece iki kısa dalga boyu görüntüleme bandını kullanabildi. (Teleskobun yakın kızılötesi bantlardaki detektörlerin çalışmalarını yapması için soğutulması gerekmiyor)

NASA’nın Bilim Bölümü Başkanı Thomas Zurbuchen, NASA'nın Spitzer misyonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Her türlü beklentiyi aşan bir görev oldu. Bu görevi büyük bir başarı ve mutluluk duygusu ile sonlandıracağız.” ifadelerini kullandı.