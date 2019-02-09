NASA uydusu, Çin'in Ay'daki keşif aracını görüntüledi

ABD Ulusal Uzay Ajansı NASA'nın Ay Yörünge Kaşifi (LRO) uydusu, Ay'ın öteki yüzüne inmeyi başaran ilk keşif aracı olan Chang'e 4'ü yerden 85 kilometre yükselikte görüntüledi.

Chang'e-4 uzay aracı 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Çin, Ay'ın karanlık yüzüne araç indiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

NASA konu ile ilgili yaptığı açıklamada,"LRO, fotoğraf çekildiği sırada iniş bölgesinin yaklaşık 330 kilometre doğusunda bulunuyordu. Bu nedenle Chang'e 4 uzay aracı fotoğrafta sadece 2 piksellik bir büyüklüğe sahip." denildi.

Çin bu yıl içerisinde Chang'e-5 isimli uzay aracını Ay'a gönderip yüzeyden örnekler getirmeyi planlıyor.

CNSA Genel Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada "Chang'e-5 Ay görevinden sonra üç görev daha alacak. Chang'e-6 görevi, Ay’ın Güney Kutbu’ndan örnekleri geri getirmek için tasarlanacak. Chang'e-7 görevi, bölgedeki alan ortamının yanı sıra arazi şekli ve fiziksel kompozisyonu incelemek de dahil olmak üzere Güney Kutbu çevresinde kapsamlı araştırmalar yapacak. Chang'e-8 görevinde ise, bilimsel araştırmalara ve deneylere ek olarak, Ay üzerinde bir bilim ve araştırma üssünün inşası için zemin hazırlayacak kilit teknolojiler test edilecek." açıklamasında bulundu.

​

Fotoğrafın ortasında bulunan Von Kármán krateri yaklaşık 4 kilometre bir genişliğe ve 600 metre derinliğe sahip