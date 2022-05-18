NASA uzaya cansız iki kadın manken gönderecek

Teknoloji ve bilim ağırlıklı haber sitesi Gizmodo'ya göre 2025'te Ay'a insan göndermeyi hedefleyen Artemis görevleri çerçevesinde bu yaz uzaya kadın vücudunu temsil eden iki cansız manken yollanacak.

NASA'nın ortağı Alman Havacılık Merkezi tarafından tasarlanan Helga ve Zohar adlı iki özdeş mankenin, uzay radyasyonunun etkilerine karşı erkeklere göre daha fazla risk altında olduğu kaydedilen kadınların durumu hakkında bilgi vereceği ifade edildi.

Yetişkin kadınların insan kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden yapılan Helga ve Zohar'ın vücudunda 10 binden fazla pasif sensor ile 34 aktif radyasyon detektörü bulunacağı aktarıldı.

İki mankenin, 6 hafta sürecek uzay uçuşu boyunca özellikle kadın astronotlarda kanser riskini artıran radyasyona maruz kalmanın inceleneceği ve bunun NASA'nın uzun dönemde Mars'a insan gönderilmesi hedefi konusundaki çalışmalara yardımcı olacağı bildirildi.

NASA'nın Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla Orion kapsülü, bu yıl içinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay'ın etrafından dolanması için deneme uçuşu yapacak.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te gerçekleştirilecek.