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Bilim-Teknoloji

NASA ve Boeing' göre, astronotları taşıyan Starliner mekiğinin dönüş tarihi belli değil

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Boeing yetkilileri, iki NASA astronotu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüş tarihinin henüz kesin olmadığını açıkladı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
NASA ve Boeing' göre, astronotları taşıyan Starliner mekiğinin dönüş tarihi belli değil
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CNN'in haberine göre, NASA ve Boeing yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, haftalardır sorun giderme çalışmaları ve uzay aracındaki problemleri anlamaya yönelik testler yürüttüklerini bildirdi.

SORUN ARAŞTIRILIYOR

Yapılan incelemelerin, mühendislerin yaşanan sorunların "temel nedenini" daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirten yetkililer, mühendislerin, helyum sızıntılarının neden meydana geldiğine ve iticilerin neden beklenmedik şekilde çalışmayı bıraktığına dair bazı olası cevaplara sahip olduğunu kaydetti.

Yetkililer, sorunların kaynağının iticilerin içinde biriken ısının, teflon contaların şişmesine neden olarak itici gaz akışını kısıtlıyor olabileceği ihtimalinin üzerinde durduklarını açıkladı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Sorunları çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran yetkililer, iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüş tarihinin henüz kesin olmadığını açıkladı.

NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich de yaptığı açıklamada dönüş tarihini belirlemek için henüz hazır olmadıklarını söyledi. Stich, NASA'nın Ağustos'un ilk haftasında bir inceleme yürüteceğini ve bu incelemeden sonra Starliner'ın dönüşünü planlayacaklarını ifade etti.

Boeing, ertelemelerin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. NASA astronotlarını ISS'e taşıyan Starliner mekiği "Calypso" 50 gündür uzayda bulunuyor.

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