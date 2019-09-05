Tarihi proje! 2021 yılında bir asteroidi vuracaklar

DART misyonunun çarpışma şeması

69 milyon dolarlık fırlatma fiyatı, Falcon 9’un başlattığı NASA sözleşmelerinden önemli ölçüde düşük. NASA, SpaceX’le Ekim 2017’de yapılan sözleşmede, Kasım 2020’de Sentinel-6A uydusunu Falcon 9 roketi ile fırlatması için toplam 97 milyon dolar, Nisan 2021’de yine bir Falcon 9 roketi ile Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) uydusunu fırlatması için 112 milyon dolar değerinde bir sözleşme yapmıştı.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, bir açıklamasında, “SpaceX, bu önemli gezegenler arası görevi desteklemek için NASA ile olan başarılı ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyor.” açıklamasında bulundu.

İKİZ ASTEROİT: DİDYMOS

Asteroidin büyük olanının (Didymos A) çapı 780, yörüngesinde dolaşan küçük asteroidin (Didymos B) çapı ise 160 metre. Yani Mısır’daki Büyük Piramit kadar bir kaya kütlesi.