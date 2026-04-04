6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Bilim-Teknoloji

NASA yeni fotoğrafları paylaştı: Seni Düşünüyorum, Dünya

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II görevi kapsamında yörüngeye fırlatılan Orion uzay aracından çekilen Dünya'nın yüksek çözünürlüklü yeni fotoğraflarını paylaştı.

IHA4 Nisan 2026 Cumartesi 23:06
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II görevi kapsamında yörüngeye fırlatılan Orion uzay aracından yeni fotoğraflar paylaştı. Ay'a yolculuk eden uzay aracının camından Dünya'nın gözüktüğü yeni yüksek çözünürlüklü fotoğraflar "Dünya Uzay Gemisi" ve "Seni Düşünüyorum, Dünya" başlıklarıyla paylaşıldı.

Artemis II görevi, 1972'den bu yana Ay çevresine gerçekleştirilen ilk insanlı görev olma özelliği taşıyor. Söz konusu görev, uzay aracının 1Nisan'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasıyla başlamıştı. Mürettebattaki astronotların yarın Ay'ın yörüngesine girmesi bekleniyor.

