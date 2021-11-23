TRT Haber 23 Kasım 2021 Salı 09:49 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 09:49

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çarşamba günü, yörüngesini değiştirmek üzere bir asteroide kasıtlı olarak çarpma görevini başlatacak.

Bu, insanlık tarihinde ilk kez Güneş sisteminin "yerçekimsel dansına" müdahale girişimi olacak.

TRT Haber'in haberine göre, NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) ismini verdiği bu misyonuyla, Dünya'ya çarparak gezegenin sonunu getirebilecek gök cisimlerine karşı nasıl savunma sağlanabileceğini test etmeyi planlıyor.

ÇARPIŞMA 2022'DE PLANLANIYOR

610 kilogram ağırlığındaki DART uzay aracının yarın California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor.

Didymos sistemindeki Dimorphos asteroidini hedef alacak uzay aracının, bu görevini, 26 Eylül - 1 Ekim arasında gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Çarpışmadan yaklaşık 10 gün önce, bir minyatür uydunun uzay aracının gövdesinden ayrılarak olaya dair Dünya'ya görüntü sağlaması bekleniyor.

Kasım 2024 tarihinde ise Avrupa Uzay Ajansı'na ait Hera aracının Didymos sistemini ziyaret ederek çarpışmanın sonuçlarını yakından analiz edeceği belirtiliyor.