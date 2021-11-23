İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2021 Salı / 18 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,7018
  • EURO
    13,1629
  • ALTIN
    679.814
  • BIST100
    1771.66
Bilim-Teknoloji

NASA'dan bir ilk: Asteroidle 'planlı çarpışma' için harekete geçiliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor.

TRT Haber23 Kasım 2021 Salı 09:49 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 09:49
ABONE OL

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çarşamba günü, yörüngesini değiştirmek üzere bir asteroide kasıtlı olarak çarpma görevini başlatacak.

Bu, insanlık tarihinde ilk kez Güneş sisteminin "yerçekimsel dansına" müdahale girişimi olacak.

TRT Haber'in haberine göre, NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) ismini verdiği bu misyonuyla, Dünya'ya çarparak gezegenin sonunu getirebilecek gök cisimlerine karşı nasıl savunma sağlanabileceğini test etmeyi planlıyor.

ÇARPIŞMA 2022'DE PLANLANIYOR

610 kilogram ağırlığındaki DART uzay aracının yarın California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor.

Didymos sistemindeki Dimorphos asteroidini hedef alacak uzay aracının, bu görevini, 26 Eylül - 1 Ekim arasında gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Çarpışmadan yaklaşık 10 gün önce, bir minyatür uydunun uzay aracının gövdesinden ayrılarak olaya dair Dünya'ya görüntü sağlaması bekleniyor.

Kasım 2024 tarihinde ise Avrupa Uzay Ajansı'na ait Hera aracının Didymos sistemini ziyaret ederek çarpışmanın sonuçlarını yakından analiz edeceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.