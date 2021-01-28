NASA'dan müthiş keşif

28 Ocak 2021 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:25

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Öte Gezegen Araştırma Uydusu uzaydaki keşif yolculuğunu sürdürürken bir ilke daha imza attı.

İlk kez altı yıldızlı bir sistemi keşfetti. TIC 168789840 olarak da adlandırılan sistem, üç kümeli olarak bilinen ilk altılı sistem.

Sistem, Eridanus takımyıldızında yaklaşık 1900 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

SÜPER KEŞİF BİLGİSAYARI KULLANILIYOR

Bilim insanları, TESS tarafından gözlemlenen yaklaşık 80 milyon yıldızın parlaklığının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için NASA'nın süper keşif bilgisayarını kullanıyor.

Daha sonra, eğitilmiş otonom yazılımıyla verileri analiz ediyorlar.

ONLARCA SİSTEMLİN VARLIĞI BELİRLENDİ



Araştırmacılar, 450 bin aday arasında, yeni altılı sistem de dahil olmak üzere üç veya daha fazla yıldızla en az 100 tane sistemin varlığını belirledi.

Bilim adamları 6’lı sistemde yer alan yer alan birincil ve ikincil yıldızların benzer özellikleri nasıl geliştirdiğini aydınlatmaya çalışıyor. Sistemin kütle çekimsel olarak nasıl bağlandığı hala bilinmeyenler arasında.

YENİ KEŞFİN KABULÜ

TRT Haber'in haberine göre, "TIC 168789840: Altı-Eklipsli Altılı Bir Yıldız Sistemi" başlıklı makale The Astronomical Journal tarafından kabul edildi.

TESS, Güneş Sistemi dışındaki yıldız sistemlerindeki gezegenlerin varlığını tespit etmek amacıyla 18 Nisan 2018'de uzaya fırlatılmış, aynı yılın temmuzunda keşif faaliyetine başlamıştı.