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Bilim-Teknoloji

NASA'dan olağanüstü keşif! 30 milyon ışık yılı ötede...

Kara delikler, yıldızları yuttukları için genelde yıkıcı unsurlar olarak bilinirler. Ama NASA bu algıyı değiştirecek bir tespitte bulundu, üretken bir kara delik keşfetti. Bu keşif kara deliklerin bilindiği gibi yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda üretken olabileceğini gösteriyor.

TRT Haber 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:30
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Hubble Uzay Teleskobu, 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10 olarak bilinen galakside yeni bir kara delik tespit etti.

Ancak bu kara delik, bilinenlerden farklı...

TRT Haber'in haberine göre, daha önce keşfedilen diğer kara delikler gibi yıldızları yutmadığı, aksine yıldız doğurduğu fark edildi.

KARA DELİKLER ÜRETKEN DE OLABİLİR

Daha büyük galaksilerde kara deliğe doğru çekilen maddelerin, kara deliğin manyetik alanları tarafından parçalandığı biliniyor.

Bu keşif kara deliklerin bilindiği gibi yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda üretken olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca süper kütleli kara deliklerin nereden geldiğinin anlaşılması açısından da önem taşıyor.

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