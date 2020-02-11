NASA'nın geliştirdiği süpersonik jet bu sene havalanacak

11.02.2020 17:14 - Güncelleme: 11.02.2020 17:14

Low-Boom Flight Demonstrator programı kapsamında 2016 yılında jet için çalışmalara başlandı. 2020’nin sonunda platformun havalanacağı belirtilirken, 2022 yılında ise test uçuşlarına başlanılması hedefleniyor.

Uçağın, istenen hıza ulaştırılmasıyla birlikte oluşacak gürültüsünün azaltılması için çeşitli testlere tabi tutulacağı açıklandı.

Üç fazda tamamlanması planlanan platformun aşamaları şöyle: İlk faz inşa, ikinci faz test ve sertifikasyon süreci, son faz ise jetin çıkaracağı seslere karşın insanların tepkisini gözlemleyecek bir testten oluşuyor.