İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,009
  • EURO
    6,5662
  • ALTIN
    304.348
  • BIST100
    119862
Bilim-Teknoloji

NASA'nın geliştirdiği süpersonik jet bu sene havalanacak

NASA ve Lockheed Martin'in üzerinde çalıştığı X-59 Süpersonik jetinin havalanmasına az bir zaman kaldı.

11.02.2020  17:14 - Güncelleme: 11.02.2020  17:14

Low-Boom Flight Demonstrator programı kapsamında 2016 yılında jet için çalışmalara başlandı. 2020’nin sonunda platformun havalanacağı belirtilirken, 2022 yılında ise test uçuşlarına başlanılması hedefleniyor.

Uçağın, istenen hıza ulaştırılmasıyla birlikte oluşacak gürültüsünün azaltılması için çeşitli testlere tabi tutulacağı açıklandı.

Üç fazda tamamlanması planlanan platformun aşamaları şöyle: İlk faz inşa, ikinci faz test ve sertifikasyon süreci, son faz ise jetin çıkaracağı seslere karşın insanların tepkisini gözlemleyecek bir testten oluşuyor.

Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama
İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.