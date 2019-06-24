32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7343
  • 6,5275
  • 258.186
  • 95.513
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

NASA'nın keşif robotu yeni tekerleklere kavuştu

2020 yılında Mars'a gönderilmesi planlanan NASA'nın keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı. Sancak tarafına yeni tekerlek ve ayaklar, iskele tarafına ise süspansiyon sisteminin eklenmesiyle birlikte keşif robotunun Mars'ın zorlu koşullarına karşı daha fazla dayanıklılık sağlaması bekleniyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı hem de hafif olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlandı. Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna ve dümen motoruna sahip. Bu motorlar ile keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Boşanma piyangosu!

Boşanma piyangosu!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak

Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak

Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok!

Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok!
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Yaban hayatı bakın hangi yolla öğreniyorlar...

Yaban hayatı bakın hangi yolla öğreniyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019