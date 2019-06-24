NASA'nın keşif robotu yeni tekerleklere kavuştu

Yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı hem de hafif olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlandı. Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna ve dümen motoruna sahip. Bu motorlar ile keşif robotu bulunduğu yerde 360 derece dönebiliyor.