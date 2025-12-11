İSTANBUL 14°C / 7°C
Bilim-Teknoloji

NASA'nın Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişim kesildi

NASA, Mars atmosferini incelemek üzere 10 yıldır görevde olan uzay aracı Maven ile bağlantının kesildiğini duyurdu.

11 Aralık 2025 Perşembe 09:45
NASA'nın Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişim kesildi
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yörüngesinde yaklaşık 10 yıldır atmosfer araştırmaları yapan uzay aracı Maven ile iletişimin kesildiğini açıkladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, hafta sonu itibarıyla yer istasyonlarına veri göndermeyi aniden durduran Maven'in, Mars'ın arkasına geçmeden önce normal şekilde çalıştığı belirtildi.

Kızıl Gezegen'in arkasından yeniden görünür hale geldiğinde ise Maven'den hiçbir sinyal alınamadığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, uzay aracıyla iletişim kesintisinin nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

2013'te fırlatılan Maven, 2014'te Mars'a ulaşarak gezegenin üst atmosferini ve Güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemeye başlamıştı.

Maven, bilimsel görevinin yanı sıra NASA'nın Mars'taki iki keşif aracı Curiosity ve Perseverance için de iletişim aktarma uydusu olarak görev yapıyordu.

Bilim insanları, Mars'ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük bölümünü Güneş kaynaklı etkiler nedeniyle kaybettiğini, bunun da Mars'ı sıcak ve nemli bir ortamdan soğuk ve kuru bir dünyaya dönüştürdüğünü belirtiyor.

  • NASA
  • Mars atmosferi
  • Maven bağlantı kesildi
  • araştırma uydusu
  • uzay aracı

