NASA'nın Washington'daki binasına ilk siyahi kadın mühendisinin adı veriliyor! Mary Winston Jackson kimdir?

25 Haziran 2020 Perşembe 18:13 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:13

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Jackson'ın, ajansın başarısına katkı sunan, tarihindeki birçok olağanüstü ve yetenekli fikir işçilerinden biri olduğunu belirterek, isminin bir NASA binasına verileceğini açıklamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bridenstine, "NASA'nın başarılı keşif tarihinin inşasına yardım eden kadınların, Afrikalı Amerikalıların ve farklı geçmişlere sahip insanların katkılarının hakkını teslim etmeyi sürdüreceklerini" kaydetti.

Jackson'ın Amerikalı astronotların uzaya gönderilmesinde başarılı olunmasına yardım eden çok önemli bir grup kadın arasında yer aldığına dikkati çeken NASA Yöneticisi, "Jackson, sınırları aşarak, Afrikalı Amerikalılar ve kadınlar için mühendislik ve teknoloji alanında fırsatların önünü açtı." ifadesini kullandı.

NASA'nın 1958'de ilk kadın mühendisi olan Mary Winston Jackson, Langley Araştırma Merkezi'nde araştırmacı matematikçi olarak çalışıyordu.

Jackson'ın hayatı "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race" kitabına ve 2016 yılında bu kitaptan uyarlanan "Hidden Figures" (Gizli Sayılar) filmine konu olmuştu.

ESKİ NASA MÜHANDİSİ MARY WİNSTON JACKSON KİMDİR?

Mary Jackson, Amerikalı matematikçi ve uzay mühendisi. NASA'nın öncülü olan National Advisory Committee for Aeronautics'e bağlı Langley Araştırma Merkezi'nde görev yapmıştır.

Doğum tarihi: 9 Nisan 1921, Hampton, Virginia, ABD

Ölüm tarihi ve yeri: 11 Şubat 2005, Hampton, Virginia, ABD

Eş: Levi Jackson, Sr. (m. 1944)

Eğitim: Hampton University (1942), Virginia Üniversitesi, Phenix High School

Çocuklar: Carolyn Marie Lewis, Levi Jackson Jr.

Ödüller: Kongre Altın Madalyası