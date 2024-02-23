NASA'ya ait uzay aracı Ay yüzeyine indi

ABD merkezli Intuitive Machines (IM) şirketi tarafından geliştirilen ve geçen hafta SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatılan Nova-C insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indiği açıklandı.

IM-1 görevi kapsamında NASA'ya ait bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıyan Nova-C'nin Türkiye saati ile 02.23'te Ay yüzeyine temas ettiği bildirildi. Nova-C'nin Ay yüzeyine inişinden yaklaşık 15 dakika sonra uzay aracından ilk sinyalin alındığını söyleyen Intuitive Machines Uçuş Direktörü Tim Crain, "Emin olduğumuz şey ekipmanımızın Ay yüzeyinde olduğu ve iletişim kurduğumuz" dedi. Gelişmeyle birlikte Nova-C, Ay'a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK FAYDALI YÜKLER TAŞIYOR

Sivil uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Intuitive Machines tarafından geliştirilen Ay'a iniş aracı Nova-C'yi geçtiğimiz hafta Falcon-9 roketi ile yörüngeye göndermişti.

Intuitive Machines'in ilk Ay'a iniş denemesi olan IM-1 görevi kapsamında NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı için Ay yüzeyine bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıdığı açıklanmıştı. 2013 yılında kurulan ve merkezi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ve Intuitive Machines, halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Firmanın, CLPS programı kapsamında Ay yüzeyine yük taşımak için NASA ile 3 sözleşme imzaladığı biliniyor.

