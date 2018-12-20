NATO AWACS’ları modernize edildi
Boeing, NATO’ya son AWACS (Hava İkaz ve Kontrol Sistemi) uçağını teslim etti. Yeni nesil aviyonik ve sayısal kokpit sistemleri ile donatılan E-3 Sentry uçakları, Almanya’da konuşlu Manching Üssü’ne ulaştı.
Modernizasyon ile uçaklar renkli ekranlar ile donatıldı ve günümüz hava trafik kontrol ve seyrüsefer ihtiyaçları karşılanmış oldu.
Program kapsamında toplamda 14 adet uçağın modernizasyonu gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk uçak, 2016 Kasımı’nda modernize edilip teslim edilmişti.
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