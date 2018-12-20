NATO AWACS’ları modernize edildi

Modernizasyon ile uçaklar renkli ekranlar ile donatıldı ve günümüz hava trafik kontrol ve seyrüsefer ihtiyaçları karşılanmış oldu.

Program kapsamında toplamda 14 adet uçağın modernizasyonu gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk uçak, 2016 Kasımı’nda modernize edilip teslim edilmişti.