NATO liderlerine yapay zeka dokunuşu! Başkan Erdoğan'ın SİHA'lı pozuna beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve devam ederken yapay zeka ile yapılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Büyük beğeni toplayan video kısa sürede binlerce yorum aldı.

BEĞENİ YAĞIYOR

NATO üyesi ülkelerin katılış tarihleri günümüz liderleri ile yapay zeka videosuna dönüştürüldü. Videodaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SİHA'nın önünde poz verdiği görüntü dikkat çekti.

Videoda birçok NATO ülkesi liderin görüntüleri yer aldı. Liderlerin ülkelerindeki önemli gelişme ve figürlerle tasvir edilmesi de dikkat çekti.