NATO tatbikatına Türk imzası

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında kritik projelere ve çözümlere imza atan şirket, geliştirdiği karar destek sistemleriyle NATO'ya destek olmaya devam ediyor.

STM ThinkTech, 9-15 Mart 2023 tarihleri arasında NATO çapında yapılacak olan Kriz Yönetim Tatbikatı'na (Crisis Management Exercise-CMX), geliştirmiş olduğu elastikiyet modeli ve modelin kullanımına ilişkin danışmanlık hizmeti ile çevrim içi katılım sağlıyor. STM ThinkTech'in geliştirdiği Bütünleşik Elastikiyet Modeli (Aggregated Resilience Model) tatbikat senaryosuna uygun olarak, sivil imkan ve kabiliyetlerin hazırlık seviyeleri ile bunların askeri unsurlara sağlayabileceği desteğe ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) yapılacak analiz ve değerlendirmelerde kullanılacak.

- "NATO"YA TÜRK ÇÖZÜMLERİNİ TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM olarak NATO'da yıllardır çeşitli mühendislik projeleri yürüttüklerini ve STM'nin NATO tecrübesinin uzun yıllara dayandığını belirtti. STM ThinkTech'in NATO'ya karar destek sistemi alanında bugüne kadar 6 ayrı ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Güleryüz, şunları kaydetti:

"NATO'ya teslim ettiğimiz Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli, NATO'nun eğitim ve tatbikatlarında önemli rol oynuyor. Modelimiz; NATO'ya stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar verme süreçlerini kolaylaştırıyor. Mühendislerimiz ve uzmanlarımızın imza attığı bu model şimdi de NATO'nun üst düzey yıllık planlı tatbikatlarından olan Kriz Yönetim Tatbikatı'nda kullanılacak.



Deprem benzeri doğal afetlerin gerçekleşmesi halinde sivil altyapı, imkan ve kabiliyetlerinin durumu ile bunların askeri operasyonları destekleme potansiyelinin de analiz edileceği tatbikatta STM ThinkTech aktif olarak yerini alacak. NATO gibi uluslararası askeri bir örgütün karargah ve tatbikatlarına, Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümleri taşımaya devam edeceğiz."

- NATO'NUN KARAR VERME SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR



Bütünleşik Elastikiyet (Resilience) Modeli; NATO'nun, pandemi, çeşitli doğal afetler, elektrik kesintileri, siber saldırı ve büyük çaplı insan hareketleri gibi stratejik şokların meydana geldiği durumlarda karar verme süreçlerine destek olmak maksadıyla sistem düşüncesi yaklaşımı ve sistem dinamikleri yöntemi kullanılarak geliştirildi. Modelde stratejik şokların etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak sivil ve askeri sistemlerde yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde, şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim, haberleşme gibi farklı altyapılarda yaratacağı nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı olarak analiz edilebiliyor.

NATO Kriz Yönetim Tatbikatı (Crisis Management Exercise-CMX), NATO'nun temel görevlerinden "Müşterek Savunma" ve "Kriz Yönetimi" kabiliyetinin geliştirilmesi maksadıyla, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda, jenerik bir senaryo dahilinde, NATO tarafından düzenleniyor. Bahse konu tatbikata, NATO üyesi ülkelerin başkentleri, NATO Karargahı ve stratejik komutanlıklardaki görevli sivil ve askeri personel katılım sağlıyor.

- STM'NİN NATO TECRÜBESİ



STM, NATO için daha önce önemli katma değeri yüksek mühendislik projelerine imza atmıştı. NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin, temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansı'nın (NCI Agency); NATO kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazanmıştı. İmzalanan INTEL-FS2 Projesi ile STM, NATO'nun istihbarat altyapısı için yazılım geliştirmeye başladı.

Dünya genelindeki tüm NATO karargahları arasında istihbarat paylaşımı bu yazılım üzerinden yapılacak. Komuta kontrol alanında da NATO için projeler yürüten STM, savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesini başarıyla tamamlamıştı. Karar vericilere doğru zamanda, doğru bilginin verilmesini sağlayan INT-CORE; komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası, görev ve benzeri ile ilgili bilgilerin yayılımını desteklemek için komuta kontrol iş süreçlerini içeriyor. STM, NATO Afganistan Görev Ağı Entegrasyon Çekirdeği (AMN INT CORE) Projesi'ni de teslim etmişti. Ayrıca STM, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile deniz güvenliği alanında iyi niyet protokolüne imza atmıştı.