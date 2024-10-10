Nefret söylemi ve zorbalığın olduğu Discord'da çalıntı kredi kartı bilgileri de satılıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan Discord, 2015 yılında ABD merkezli olarak kuruldu.

Bu yıl itibarıyla aylık 200 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan platform, oyun toplulukları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu topluluklar, oyun yayınları yaparak özel sunucularda bu oyunlar üzerine sohbet edebiliyor.

Dünyada 30'uncu en çok ziyaret edilen web sitesi olan Discord, oyun toplulukları arasında popülerlik kazanmış olsa da eğitim, sanat gibi farklı ilgi alanlarına sahip topluluklar tarafından da kullanılıyor. Kullanıcılar, sunucular adı verilen özel alanlar oluşturabiliyor veya mevcut sunuculara katılarak ilgi alanlarına yönelik sohbetlerde yer alabiliyor.

- NEFRET SÖYLEMİ VE ZORBALIĞIN OLDUĞU PLATFORMDA ÇALINTI KREDİ KARTI BİLGİLERİ DE SATILIYOR



Dünyanın her yerinden kullanıcısı bulunan Discord'un en fazla kullanıldığı ülkeler listesinde ilk üç sırada ABD, Brezilya ve Hindistan yer alıyor.

Platformun kullanıcılarının yaş aralığına bakıldığında ise 24-34 yaş aralığı, yüzde 53 ile Discord'u en fazla tercih eden grup olarak öne çıkıyor. Bu yaş grubunu, yüzde 20 ile 16-24 yaş arası takip ediyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında Discord'daki her 10 kullanıcıdan yaklaşık 7'si erkek, 3'ü kadın.

Discord'daki bazı sunucularda nefret söylemi, zorbalık ve çeşitli olumsuz davranışlar ortaya çıktı. Bu davranışlara dair çeşitli ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve kamuoyundan tepki gördü. Platformun bu tür içerikleri kontrol etmeyip serbest bırakması eleştiriliyor.

Platformdaki bazı sunucularda, çalıntı kredi kartı bilgileri gibi kullanıcı verilerinin de satışa sunulduğu belirtiliyor. Çeşitli yasa dışı grupların Discord üzerinden özel sunucularda iletişim sağlaması, platformun eleştirilmesinin ana sebebini oluşturuyor.

- YASA DIŞI FAALİYETLER SEBEBİYLE ERİŞİME KAPATILDI



Türkiye'deki bazı kullanıcıların, Discord üzerinden uygunsuz paylaşımları tespit edildi. Çocuk yaştaki bu kullanıcıların ifadeleri psikolog eşliğinde alınacak. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik suçlarının işlenmesi sebebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince Discord'a erişimin engellenmesi kararı verildi.

Discord, yasa dışı amaçlarla kullanımı sebebiyle Rusya'da da erişime kapatıldı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirdi.

Roskomnadzor açıklamasında, uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı vurgulandı.

Discord'un çeşitli ülkelerde erişime kapatılmasının sebepleri arasında, yasa dışı faaliyetlere yönelik herhangi bir yaptırımda bulunmaması ve ülkelerin ilgili kurumlarının bilgi talebine yanıt vermemesi yer alıyor.

- "YASA DIŞI GRUPLAR, HESAP BİLGİLERİNİN ÜLKELERİN İLGİLİ BİRİMLERİNE VERİLMEYECEĞİ BİR ALANI TERCİH EDİYOR"



İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Programı Başkanı İbrahim Gündüzgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Discord'da kontrollü alanların oluşturulmaması ve platformun, ülkelerin suçu önlemekle görevli birimleriyle bilgi paylaşımda bulunmamasının sorun oluşturduğunu söyledi.

Platformdaki kontrolsüzlük ve teknik anlamdaki eksikliklerin yasa dışı faaliyet gösteren grupları Discord'a çektiğini anlatan Gündüzgil, "Yasa dışı faaliyet gösteren kişiler ve gruplar, kendilerini kontrol etmeyen, yasaklamaya maruz kalmayacağı, hesap bilgilerinin ülkelerin ilgili birimlerine verilmeyeceği, kendisinin bir suçlama muhatap olmayacağı bir alanı tercih ediyor. Şu an için bunu Discord sağlıyor." diye konuştu.

Gündüzgil, Discord'un Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu 18 yaşın altında. Platformu kullanan çocukla, ebeveynler arasında dijital bağın olmaması sebebiyle mağduriyetler ortaya çıkıyor. Her ebeveynin kullanılan dijital platform hakkında az da olsa bilgi sahibi olması gerekiyor. Çocukları en fazla tuzağa şu şekilde düşürüyorlar: ismini, soyismini öğrendiği çocuğun farklı platformlardan verilerini araştırarak, elde ettiği aile bilgisi, adres ve telefon bilgisiyle çocukları tehdit ediyorlar. 'Seni ifşa ederiz, bilgilerin elimizde' diyerek çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Karşıdaki kişi neyi yaptırmak istiyorsa çocuğu ona yönelik kullanmaya başlıyor. Bunların önüne geçmek için kontrol mekanizması en önemli husus."