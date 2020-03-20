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Bilim-Teknoloji

Netflix ve YouTube'dan 'Avrupa' kararı

Online dizi ve film platformu Netflix ile video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.

AA20 Mart 2020 Cuma 11:40 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:40
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Netflix, Avrupa'daki tüm yayın akışlarının bit (byt) hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurdu

YouTube da, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdiklerini ve bu nedenle AB'deki tüm yayınları standart kaliteye geçirdiklerini bildirdi.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Avrupa'da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa'da vatandaşların evden çıkmamaları kıta çapında internet kullanımını büyük oranda artırdı.

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