NSosyal'e yeni özellikler eklendi

NSosyal'in uygulama mağazasında paylaştığı bilgilere göre, son güncellemeyle birlikte platforma içerik-iletişim, profil-hesap yönetimi başlıklarında çok sayıda özellik eklendi.

Platforma içerik-etkileşim başlığında hikaye (story) modu, gönderiyi yanıtlara açma/kapatma, profil içinde gönderi arama, profilde 3 gönderi sabitleme özelliği ilave edildi.

Profil-hesap yönetimi başlığı altında da onaylı hesap başvuru formu, takip edilen ve takipçilerde arama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve uygulama içinden şifre değiştirme, hesap dondurma seçeneği ve menü (hamburger) eklendi.



Bu özelliklerin yanı sıra profil görseli ölçeklendirme de iyileştirildi.