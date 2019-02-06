Putin: Nükleer insansız su altı aracında sona gelindi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl yeni nesil süper silahlar arasında tanıttığı, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip nükleer yetenekli insansız su altı aracı sistemi Poseidon'un sualtı denemelerinin başarıyla yapıldığı daha önce açıklanan sınırsız menzile ve 200 kilometre hıza sahip olduğu bu denemeler sonucunda doğrulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal Meclis’e yaptığı konuşmasında, stratejik insansız su altı aracı Poseidon için yapılan testlerin kritik aşamasının sona erdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz ay Rus donanmasının iç savunma endüstrisinden yapılan açıklamada ise, "Rus stratejik nükleer yetenekli insansız su altı aracı Posiedon'un 30 adedi Rus Donanması'nın hizmetine girecek. Bunlardan ikisi Kuzey filosundaki denizaltılara, diğer ikisi de Pasifik filosundaki denizaltılara yerleştirilecek. Denizaltıların her biri en fazla sekiz Posiedon taşıyacak." denilmiş, davamında, "Şu anda Sevmash Tersanesi'nde inşa edilen özel amaçlı nükleer denizaltı Khabarovsk, Poseidon nükleer yetenekli su altı aracının taşıyıcılarından biri olacak. Ayrıca, özel amaçlı denizaltılar ve Rus Donanması'nda faaliyet gösteren nükleer motorlu su altı kruvazör projesi 949A da taşıyıcı olarak kullanılabilecek." açıklamasında bulunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018’de tüm dünyaya duyurduğu yeni nesil Rus silahları arasında bulunan Poseidon, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip. Sistem ayrıca deniz seviyesinin çok altında yüksek hıza ulaşabilme ve güzergahının tespit edilememesi gibi özelliklere sahip.